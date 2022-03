Familias y Rostros de México: María Soledad De La Iglesia Urtiaga

Capítulo Veracruz

“Disfruta cada cosa que haces, da gracias a Dios por todo lo que tienes hoy… Creo que el servir a los demás da más satisfacción a que te sirvan”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Un bello nombre para una bella persona; con personalidad y determinación en sus negocios, siempre presta a salvaguardar y difundir las costumbres, tradiciones y artesanías tanto de Veracruz como las siete regiones del Istmo de Tehuantepec. Empresaria exitosa, a quien conocí por medio de Lizzete Guzmán y Rodrigo Bravo, en Tuxtepec, Oaxaca, y así poco a poco me fui adentrando en su devenir, enseñándome artesanías que tenía expuestas en uno de sus hoteles. María Soledad De La Iglesia Urtiaga tiene 51 años y nació en el puerto de Veracruz: “Soy Lic. en Administración de Empresas Turísticas egresada de la UCC. En 1991 comencé a trabajar como auxiliar de la gerente de ventas del Hotel Torremar, después de un año me fui a trabajar a Tuxtepec en la empresa familiar. En 1994 contraje matrimonio con René Sandria Pérez con el que formé una familia compuesta por tres hijos, Marisol (1996), Renata (1998) e Iñaki (2004). Radiqué en la misma ciudad hasta que mi hijo el menor terminó la secundaria. Desde hace 8 años soy Directora General del Hotel el Rancho y Restaurante El Pesebre, además de ejercer como secretaria de la asociación de hoteles y moteles en la Cuenca del Papaloapan; me apasiona apoyar a artesanos mexicanos, soy promotora artesanal del estado de Oaxaca y parte de Chiapas. Cuento con un emprendimiento llamado “Marisol Textiles” y tengo actualmente tres puntos de venta en Tuxtepec, Mérida y Veracruz.

¿Qué piensas de la sociedad veracruzana?

En general es muy unida, con principios, cultura y valores. Cuando pienso qué nos define como sociedad yo creo que sería la alegría, que somos capaces de colaborar siempre con aquellos que necesitan nuestra ayuda. Las tradiciones, arte y cultura son un estandarte de nuestra sociedad, somos hospitalarios. Somos de familias auténticas y que preservan las costumbres.

¿Qué piensas del trabajo?

Ha sido un medio de satisfacción profesional y personal, es un lugar donde se reúnen tus habilidades, capacidades y puedes reconocer lo que eres capaz de hacer poniendo en práctica tus virtudes. Es la mejor herencia que me han dejado mis padres, el enseñarme que sin trabajo no puedes lograr nada de lo que te propones. Creo que en el trabajo se deben practicar tus valores además te permite poder poner tu granito de arena en la sociedad.

Un mensaje a las generaciones futuras

Poner el corazón en lo que haces, que valorando y disfrutando el día a día, lo bonito y lo no tan grato dentro de lo mucho o poco que te corresponde hacer, te sentirás realizado. Todo esfuerzo da como resultado una gran recompensa, siempre puedes lograr aquello que te propones, así que lucha por aquello que sueñas.