Familias y Rostros de México: MARÍA DOLORES MEDINA SÁNCHEZ (LOLIN)

Capítulo Veracruz

“En la vida hay que ir dejando huellas; no cicatrices.”

Por: Manuel Lucio/Retratista

María Dolores Medina Sánchez es buena amiga, excelente conversadora y entregada a la causa, limitada de tiempo pero con éxitos tangibles. Cuando conocía a Lolin empezamos a hablar de café, tradiciones y leyendas, fue entonces cuando me llevó a conocer el museo de Historia de Córdoba y pude ver las iniciativas de varias personas aunadas a sus abuelos. Ahí mismo hicimos nuestros primeros disparos fotográficos en vísperas del día de muertos e intercambiamos conocimientos sobre la Mictlanzihuatl y Mictalntecutli, antiguos dioses del inframundo, teniendo como resultado su sonrisa, carisma y personalidad. Inteligente y carismática, me abrió las puertas para conocer a familias de Córdoba y así empezar a incursionar profesionalmente en Fortín de las Flores.

“Tengo la dicha de haber nacido en Córdoba, Veracruz. Provengo de una familia establecida en Tlacotalpan y del lado de mi madre de San Luis Potosí. Soy titulada de la Lic. en Administración de Empresas Turísticas en Puebla, me he desarrollado trabajando para Hotelería con el Grupo HGP, como PR para Automotriz Isabel, Asociación Xalapeña de Turismo regional, comerciante y pionera como distribuidora de la empresa de cosmética Brasileña Natura en la región Sur del país desde el año 2007. En el año de 2019 me invitaron a formar parte en la Universidad Anáhuac campus Xalapa como representante de la zona centro de Veracruz y con la reciente apertura del Campus Córdoba-Orizaba me desempeño con el equipo de Atención Pre-Universitaria para ambos Campus. Mis abuelos maternos fueron junto con varias personas los iniciadores del Patronato del Museo de la Ciudad de Córdoba, por tal motivo pertenezco al mismo colaborando para seguir preservando el acervo de tan vasta colección. La vida me regaló dos hijos, Marco Javier y Juan Pablo, han sido y serán mis maestros de vida, los mejores aliados y una de las razones más fuertes para seguir creando proyectos en conjunto.

¿QUÉ PIENSAS DE LA SOCIEDAD VERACRUZANA?

Me parece un sinónimo de alegría, algarabía, somos un pueblo apegado a nuestras tradiciones y a raíz de esto desarrollamos puntos estratégicos de interés turístico, gastronómico y social. Somos un ejemplo de unidad en cuestiones humanitarias, buenos anfitriones y recibimos a los foráneos siempre con muy buena actitud.

¿QUÉ PIENSAS DEL TRABAJ0?

El trabajo enaltece y saca a relucir nuestro mayor potencial. Nos define en diferentes áreas y nos ayuda a proyectar nuestras habilidades y aptitudes, además nos mantiene actualizados para poder ser una incubadora de proyectos y sueños. El sentirte útil y valorado dignifica tu esencia.

UN MENSAJE A LAS FUTURAS GENERACIONES

Tienen una gama de oportunidades abiertas y cuentan con todas las herramientas. Su principal reto consistirá en redirigir la conciencia global, lograr el equilibrio entre el medio ambiente y capitalizar los bienes en beneficio de la comunidad. La educación es la puerta para el progreso, así que deberán establecer alianzas para poder trascender.