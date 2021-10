FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: María Claudia Palacios Cruz

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Esta tarde, corrieron sobre mis mejillas lágrimas de felicidad y alegría al realizar la redacción, ya que fui partícipe de la lucha que han librado Claudia, Robert, su esposo, e Iker, al que yo le digo sobrino; siempre que lo veo saca sonrisas a mi rostro y me devuelve la alegría a mi corazón y el deseo de poder apoyar a las causas que lo necesiten. Angelito de rizos de oro, inquieto y amoroso, así es Iker Josué; de Claudia, y Robert me quedaría corto en expresar el amor tan grande que destilan como matrimonio, aspecto importante en la familia para el desarrollo armónico de los hijos. Yo resumiría en dos frases AMOR y SERVICIO.

María Claudia Palacios Cruz, veracruzana, es madre de tres niños: Robert Raúl, Ian Carlos e Iker Josué, esposa del Ing. Robert Navidad Correa. Realizó sus estudios de Arquitectura en la UCC 93-97, especialidad en Urbanismo y Diseño de Interiores, Florencia, Italia 1998; Maestría en Diseño Arquitectónico y bioclimático en la Universidad Cristóbal 1999-2001; estudios de Doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, España 2005;

líder competente y campeona de división en discurso humorístico Toastmaster Internacional, además de ser fundadora de la red de apoyo IKER CONCIENCIA, propietaria de Ideas Emsipisi Moda y RICRI taller Creativo; creadora del programa Reciclando y Creando, socia de Bingo grupo CLARO, Socia de Ingeniero Navidad Refrigeración industrial y comercial.



¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Crecí en una familia muy unida de padres comerciantes que trabajaron muy duro para dar la mejor educación en valores y profesional a sus tres hijas y por quienes siempre estuvieron pendientes de todo. Siempre quise llegar a formar una familia así y se me concedió mi deseo. La familia es la base de la sociedad y en Veracruz hay familias tradicionales para quienes es importante preservar la unión y fortalecer los valores entre sus integrantes. Me preocupa la desintegración de la familia por problemas o causas de índole económico, cosas superficiales, chismes o mal entendidos, el amor debe ser primero, saber perdonar y aceptar los errores de quienes llevan tu misma sangre; es importante darles a los jóvenes buenos ejemplos para que ellos vean en la familia una estructura estable que brinda amor, bienestar y apoyo.



¿QUÉ REPRESENTA PARA TI EL TRABAJO?

Me realicé como profesionista en la remodelación, diseño y construcción de casas. Trabajé desde que salí de mi carrera, el trabajo representa una forma de servir a la sociedad, pero es importante que sea algo que disfrutes al máximo. Hoy en día me dedico a mi familia y trabajo en apoyar a familias vulnerables con hijos que tienen alguna discapacidad, síndrome o enfermedad rara. Inicié la red de apoyo IKER CONCIENCIA haciendo eventos de recaudación para solventar los gastos generados por el padecimiento de mi hijo menor Iker Josué (IKER: Portador de buenas noticias, JOSUÉ: Dios salva.) Un hijo deseado, esperado, con quien se llevó un riguroso control prenatal, recibido de sorpresa pues se adelantó a su fecha programada, hermoso, 8/9 de Apgar pero nada de preocuparse. A escasas tres horas de nacido, cuando intentan alimentarlo las enfermeras, comienzan las complicaciones. Lo evaluaron más de 10 especialistas por tres días, durante los cuales solo mi esposo lo podía visitar. Me lo entregaron a los ocho días y le daban muy poco tiempo de vida, saliendo del hospital sin diagnóstico ni tratamiento. Mi esposo, toda la familia y yo vivimos dos años de viajes mensuales a CDMX, estudios y terapias hasta descubrir que sus síntomas eran porque es portador del Síndrome Prader Willi. Fuimos bendecidos con Iker Josué, con el milagro de su vida, diagnóstico y tratamiento, muchos ángeles llegaron a nuestro auxilio y es por eso que en agradecimiento surge IKER CONCIENCIA, red de apoyo tejida con las personas que nos ayudaron en los tiempos difíciles, es por eso que ayudamos a familias vulnerables que tienen uno, dos, o hasta tres hijos con alguna discapacidad, síndrome o enfermedad rara, realizando actividades de recaudación como exposiciones, bazares, fiestas, tardeadas, desayunos, conciertos y rifas. Seguimos trabajando en dar a conocer la iniciativa del Listón de Girasoles para que lo porten familias donde alguno de sus integrantes tiene una enfermedad no evidente. Se inició el programa RECICLANDO Y CREANDO donde se trabaja con familias de escasos recursos y se les enseña a darle uso a materiales de reciclaje para hacer cosas útiles que puedan utilizar en casa o vender y así generen ingresos.

¿UN CONSEJO?

Hay que crear CONCIENCIA en una persona, si ella abre su corazón y ayuda a otra, este efecto se multiplicará. Hay que ser EMPÁTICOS, pensar en lo que tú, como mamá o papá, sentirías si tu hijo es rechazado. Hay que AGRADECER, a Dios, a la vida, a la naturaleza porque estás sano, porque hay muchas personas que están sufriendo. Hay que COMPARTIR lo que tienes con amor… ¡DIOS SALVA! Ayudar es ganar bendiciones, brilla y comparte tu luz.