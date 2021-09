Familias y Rostros de México: Magdalena Ocampo Cruz

“Amo ser doctora, es mi pasión. Nací para serlo y estoy muy orgullosa de mis raíces veracruzanas”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

¡Qué bello es mi trabajo, en el que puedo convivir e ir más allá de una imagen; me gusta retratar el sentir, el alma y aquellas cosas guardadas del ser humano; su grandeza, bondad y estoicismo, su fragilidad y sensibilidad… Al fotografiar a la siguiente entrevistada, sin duda corroboré lo que sentí al expresar gráficamente su imagen, el de una niña juguetona, sonriente y feliz, que vivió una infancia llena de cosas bellas y que absorbió valores muy distintivos en las entrañas de la sociedad veracruzana. Al descubrir tan apasionante profesión, de Galeno, de Médico, de Doctor, que en estos tiempos se han convertido en héroes y ángeles en vida, no podía dejar de paso a esta gran amiga, entregada y servidora de la causa, facultativa y de enorme empatía; me refiero a la Dra. Magdalena Ocampo Cruz.

¿Que ve en la familia veracruzana?

“Todos me conocen como Dra. Magda con mucho cariño; soy una mujer cien por ciento veracruzana y crecí en una familia de muchos valores, respeto amor y tradición; en la familia veracruzana en la que he vivido siempre y formo parte de ella, se ha conducido con respeto, que se transmite de generación en generación, los valores, la moral, las tradiciones, cariño y unión, la alegría que caracteriza desde siempre al veracruzano; crecimos siendo felices, sorteando problemas, pero siempre unidos con optimismo y alegría. La mayor parte de las familias veracruzanas nos conocemos, valoramos y apoyamos cuando se requiere, y desde hace muchos años, muchos conocimos a nuestros bisabuelos y abuelos, y siempre ha sido una unión muy especial; gracias a Dios me siento muy honrada de pertenecer a ella”.

¿Qué representa el trabajo?

“El trabajo es sumamente esencial, ya que desde que salí de mi alma matter no he dejado de trabajar, como Médico Cirujano, estudiando, actualizándome, haciendo diplomados en tanatología y participando en conferencias; amo a mi familia con todo el corazón, pero vengo de familia de médicos y desde muy niña siempre supe que lo sería; gracias a Dios aquí seguimos, en momentos en que los médicos somos muy necesitados. Me gusta ser generosa y ayudar a todo aquel que pueda en este ámbito, soy muy ética y comprometida desde que hice mi juramento hipocrático, el cual sigo cumpliendo al pie de la letra, trabajando en iniciativa privada siempre y en consulta privada. Fui invitada a ser coordinadora medica del DIF hace algún tiempo, apoyando a personas de escasos recursos, ayudando a quienes menos tienen, pero siempre con cariño, paciencia, humildad y gentileza; amo mi carrera, no me imagino yo sin ella. Sigo trabajando y seguiré para servir a mi ciudad por el bien de mis pacientes, tengo un nexo muy importante con ellos, pues cuando vas a ver un médico debes sentirte confiado y seguro, debes resolverles dudas a tus pacientes y tratar a cada uno de manera especial, no solo es una enfermedad, es un enfermo o paciente, para esto nací; estoy orgullosa de mi labor cotidiana, mi celular siempre abierto para cuando me necesiten mis pacientes, ayudar de todas las maneras posibles con su tratamiento y también con mucho cariño y apoyo que es lo que necesitan, que lo escuchen, lo comprendan, tengan seguridad y mucha fe en su médico. Amo ser doctora, es mi pasión. Nací para serlo y estoy muy orgullosa de mis raíces veracruzanas”.

¿Qué consejos nos da?

“Mi consejo: Todos tenemos tiempos buenos y épocas difíciles, pero esto no nos debilita, al contrario nos fortalece; soy como el bambú, me puedo doblar, pero nunca quebrarme; seguiré siempre hacia adelante, ayudando a más personas, nunca perdiendo la fe ni la esperanza, siempre siendo humildes y empáticos, poniéndonos en los zapatos de las demás personas y jamás dejar de respetar a todos, el respeto es una base crucial en la vida, trata a los demás como te gusta, y siempre haré lo que vi en casa de mis abuelos y mis amados padres; el que no nace para servir no sirve para vivir. Ese es mi consejo y lo aplico en mi vivir; muchas gracias y bendiciones, porque eso es lo que me queda, agradecer a Dios y a mis pacientes por ser y estar.