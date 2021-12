Familias y Rostros de México: Lily Elizabeth Sánchez

Capítulo Veracruz

“El mejor maquillaje es la sonrisa, la mejor joya es la humildad, la mejor ropa es la actitud y la mejor medicina es el amor”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Mujer de virtudes invaluables, oratoria fluida, expresión alegre y firme, la vida de Lily navega en ser comprometida desde todas las trincheras y sabiendo que en el pedir está el dar; su semblante habla por sí solo como una abogada de las causas nobles, sembrando amigos y cosechando valores y fuerza de trabajo para su gran compromiso de vida con ella misma y con Dios. Amando y trabajando codo a codo, brinda su experiencia de vida en las trincheras del dolor y el sufrimiento humano que viendo en ella una luz en el camino le dan la oportunidad de ser feliz y útil, con el poder de apoyo a los que más lo necesitan.

Lily Elizabeth Sánchez, nacida en la CDMX, de familia originaria de Acapulco, Guerrero, vivió en varias ciudades del país, las que le dieran claridad de costumbres, formas de hablar, expresiones y educación, aprendiendo a respetar a cada encontrando diversidad cultural; su formación académica fue en colegios de religiosas de diferentes congregaciones, denotando la inquietud de ayudar al prójimo desde los ocho años, donde la llevaban a impartir catecismo, ayudando a las familias que podía por propia cuenta y contagiando a sus amigos a asistir a la santa misa sábados. Estudia inglés, francés y raíces latinas, además de tocar guitarra por nota, dando pequeños conciertos como solista, tomando cursos de superación personal, encontrando en ellos el comprender más al ser humano y el autoconocimiento de sí misma, así como su sensibilidad de querer ayudar las demás personas.

A los 19 años anima a sus amigas a llevar sándwiches, refrescos, pastel y ropa a niños del basurero municipal de Veracruz, cada sábado durante algunos meses; por su misa diaria en diferentes parroquias, se involucra en la edificación de Iglesias, algunas viendo el por qué no continuaron la obra y organizando kermeses para lograr los fondos. Tanto en Veracruz como en algunas comunidades lleva a Zongolica, acompañada por médicos, medicinas donadas, realizando brigadas con traductores, ya que la población hablaba náhuatl y a veces por derrumbes no se podía llegar, esto durante ocho años consecutivos. Llegando a los 35 años, el ofrecimiento por parte de un grupo de señoras para abrir la Asociación Gilberto como presidenta, comenzando una nueva etapa de vida donde nunca imaginaria los grandes retos que enfrentaría, invitando a formar parte de la misma a varias damas, siendo parte desde la constitución de una asociación, hasta sacar la deducibilidad en hacienda, marcando el principio de su aprendizaje con ayuda de sus más allegadas, Bertha Ahued, su hermana María de Lourdes y otras personas como Arquitectos, Ingenieros y muchísimas personas que dieron donativos y que ayudaron a la construcción de un albergue, así como la donación del terreno que serviría como albergue en casos de desastres que en ese entonces eran muy raros, realizando así una serie de actividades indispensables para el crecimiento de esta asociación que ha ayudado a varias personas en los momentos de desastre y que ha seguido durante pandemia.

¿Qué ve en la familia veracruzana?

La familia veracruzana es unida. La madre es el símbolo de integración, y la que lucha por la mejora de esta, tanto en sus estudios como económicamente, siendo la familia de suma importancia, ya que habla de la genealogía a la que pertenecen, y que, aunque existe la diversidad cultural en el país, en Veracruz sus costumbres y tradiciones son originarios, generosos y abiertos y la mayor importancia parte de los padres.

¿Qué representa el trabajo?

Para mí no es un trabajo, es algo que disfruto muchísimo sin pensarlo; me veo envuelta para y por los demás que comienzan como pequeños sueños de ayudar a mejorar la vida de las personas; en ello intervienen varias personas que aparecen para apoyar y doy gracias a Dios por estas personas que yo los llamo ángeles en mi camino, y a pesar de tener retos diarios, a veces pequeños, otros grandes, verse concretados me llenan el corazón de una alegría tal que no podría explicar. Muchísimas veces la emoción embarga todo mi ser de felicidad y solo bendigo a Dios por ser el instrumento de su amor a los que más sufren, llegando en el momento más crítico para alguien

¿Qué consejos nos da?

Disfrutar la vida y la familia, actuar más con el corazón, hacer el bien y buscar a Dios en cada paso que des en la vida.