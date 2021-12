Familias y Rostros de México: Leticia Bremont de Reyes

Capítulo Veracruz

“No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena” Martin Luther King

Por: Manuel Lucio/Retratista

Mi trabajo me permite adentrarme a la personalidad de cada individuo y descubrir la calidad humana, en especial, de los jarochos, y no es la excepción con Leticia Bremont: Mujer inquieta que sintió un llamado a unir esfuerzos por defender su ideología y su fe, llevándola a desarrollar proyectos y dirigirlos en beneficio de los más necesitados, con la finalidad de hacer un mundo que desborde alegría, bienestar, apoyo y amor…

Nacida en Veracruz el 24 de agosto 1959, es de familia totalmente veracruzanas, paterna y mucho más materna; su madre Elsa Porragas López, maestra de piano de kínder y al final de gobierno Kínder #1, y su padre, Ing. Pedro Bremont Ortiz, Gerente Regional de Telecomunicaciones, forman parte importante de su vida, siendo la tercera de cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón. Después de sus estudios de arquitectura en la UCC, trabajó en despachos de arquitectos y a los 20 años conoció a Rolando Reyes Kuri, con el cual se casó a los 23, formando así una familia con sus dos hijos, Lety y Rolando Reyes Bremont, siendo hoy felizmente abuela de tres niños y dos niñas, siendo su mayor realización, cambiando su vida a más felicidad: “A los seis años de Lety, me entró una gran inquietud, la de formarme más y mejor para ellos, y de ahí empezó mi interés por ser y hacer. A mediado de los 90’s se inició aquí en Veracruz el movimiento Regnum Christi, en el cual recibí una gran formación moral y de Apostolado. Con ellos aprendí lo que es crecer como persona y ayudar a los menos favorecidos. Empezamos con una asociación, ANSPAC, que ayuda en la formación y crecimiento integral de la mujer, y de la cual estuve como formadora aproximadamente 20 años y de la cual fui Presidenta del 2000 al 2002”.

“También a finales de los 90’s, con otras señoras, empezamos el congreso “Familia Fuerza del Futuro”, que duró 11 años, y del 2002 al 2006 fui presidenta de FFF donde realizamos congresos para mujeres menos favorecidas, se les daban conferencias de superación y testimonios de vida. Durante esos mismo años, realizamos tres congresos para jóvenes, Res-kta, Vales… ¿o te vale?, del cual también fui responsable, dirigido a jóvenes de secundaria y bachillerato, con conferencias formativas y de grandes testimonios de drogadicción, alcoholismo, anorexia y más”.

Con el paso de los años se sumaron congresos a mujeres líderes, CEFIM, la creación de una asociación llamada Formación Integral Veracruzana AC (FORINVER), y actualmente, desde hace 13 años, organizan congresos dirigidos para la mujer de clase media “Psicología de la Felicidad”: “Somos un grupo católico enfocado a la formación y crecimiento de la mujer.

¿QUÉ PIENSAS DE LA SOCIEDAD VERACRUZANA?

Tenemos una sociedad maravillosa. Siempre se ha oído decir que los jarochos o los de costa son flojos y cómodos, no estoy de acuerdo, en lo que si estoy completamente de acuerdo es en la alegría que nos caracteriza. Me encanta ser jarocha, ni soy floja, ni cómoda, soy muy activa y muy alegre.

¿QUÉ OPINAS DEL TRABAJO?

La formación y la educación cambia a las personas, por eso soy promotora incansable de la FORMACIÓN: “La Educación no cambia al mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, Paulo Freire

¿QUÉ CONSEJO DARÍAS A LOS JÓVENES?

Que no se queden con lo que aprendieron en su familia, las bases morales y los valores que como padres dimos son muy importantes, valiosos y fundamentales para el buen desarrollo de los hijos, pero hoy eso no es suficiente. Fórmense más, curso para padres, diplomados, conferencias, libros, todo lo que sea aprender y superarse. Todo lo que estamos viendo y viviendo (internet, redes sociales, medios de comunicación, ideologías, sexualidad) hoy más que nunca tenemos que formarnos. No se alejen de su FE, acérquense y acerquen a sus hijos a DIOS.