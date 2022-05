Familias y Rostros de México: Lady Kira Báez Martell

“El amor es vida, quien sabe amar sabrá vivir”

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Es un honor tener de invitada a ésta mujer extraordinaria de porte gallardo y de crianza aristócrata que ha trascendido fronteras a lo largo y ancho del planeta, llevando muy en alto la bandera de México y del estado de Veracruz, quien ostenta el nombramiento de Embajadora de Cultura de Veracruz. Lady Kira Báez Martell es viajera incansable con un gusto por demás refinado, con personalidad y esencia de una manera especial y única. Conocedora a fondo de las culturas asiáticas y europeas… En la práctica, la actividad más notable es la sociedad. El culto a la familia en genuina reverencia a la popular costumbre de asociarnos para protegernos los unos de los otros.

En una sociedad cada vez más intolerante, rodeados de una multitud de marionetas, y algunas persistentes y reemplazables criaturas que llamamos familia. Veracruz, cuna de tradiciones y culturas ancestrales, ha sido influenciada y cambiada por los diversos asentamientos étnicos y culturales, franceses, angloamericanos y según otros, si es que todavía existe y, ya que no soy oriunda de estas bellas tierras… Sí, señor, un asentamiento coreano de hace varios siglos. El tres veces heroico HHH Veracruz, cuna de una realidad histórica, bella en su música, poesía, arte y cultura, es y será un nicho de rico folklore amor a la patria y color en sus venas. Los veracruzanos son el compromiso social que has conducido hacia un partido sólido de altos valores y respeto a la patria.

La cuna de hombres y mujeres, trabajadores, y que son un ejemplo, para otras comunidades. Quien nace con el instinto de explotar, preservar y continuar, tendrá solo una elección: el trabajo, palabra fácil de pronunciar y realizar, enfrentarse a los retos de los propios humanos, que destruyen casi todo a su paso, me refiero a grandes conglomerados que azotan las selvas y los bosques; trabajar es parte de nuestra forma de vida, todos trabajamos como compromiso social para hacer sostenible nuestra existencia, el escaño y firme apoyo para una existencia placentera, cualquier acción que fuese; es nuestro deber trabajar, como apoyo o ayuda propia, una respuesta a nuestra existencia. Difícil es y será el dirigir a las juventudes, ya que igual que nosotros tómanos muchos caminos sin ninguna contemplación. Entonces me pregunto si yo fui así, cómo me atrevo a aconsejar, y a pedir y discernir de lo que hacen o dejan de hacer, creo y puedo opinar y alterar algunos preceptos y situaciones; lo que sí puedo es evitar más destrozo al planeta con un comportamiento naturista y responsable; sí me pregunta cómo me gustaría ser recordada, diría simbólicamente contemplativa en un manto de estrellas junto a un gran Ahuehuete.