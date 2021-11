FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Karla Noemí Hernández Vidrios

CAPÍTULO VERACRUZ

“Vivir un día a la vez… No lo olviden”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

La vida nos da enseñanzas día a día si nosotros estamos alertas… Mi gran amiga y ejemplo de vida Karla Noemí Hernández Vidrios me tocó el corazón, y pude ver la fragilidad al saber que nada es imposible teniendo la actitud correcta. Cuando hice las imágenes vi a una guerrera, un ser de luz que irradia energía, sonrisas, optimismo y deseos de vida enormes, sin embargo resignada por el trance que vive, con la fe muy en alto y agradecida con Dios.

Karla Noemí nació el 10 de noviembre de 1976 en Veracruz, pero desde bebé vivió en Tuxtepec, Oaxaca hasta los 16 años; después regresó a Veracruz a estudiar la preparatoria y entró al CUHM para estudiar la Lic. en Comunicación y Publicidad; trabajó en TV Azteca Tabasco, Petróleos Mexicanos por más de 13 años e Intersyst, en el área de recursos humanos. Este último trabajo fue un parteaguas en su vida, ya que hace tres años le diagnosticaron un tipo de cáncer raro: “Gracias a Dios en ese momento la vida me ponía a las personas correctas en el camino que iba avanzando con esta enfermedad, increíblemente desde que me diagnosticaron, fueron bendiciones tras bendiciones y aprendí que a veces la vida nos pone a prueba cuando pensamos que somos invencibles”. Esta enfermedad le ha enseñado a estar agarrada de Dios, para no perder la fe y esperanza, y se siente agradecida con su familia y amigos que le echan porras para salir adelante: “Increíblemente solo me daban tres meses de vida y bendito Dios llevo aquí tres años y contando; la fe mueve montañas y las ganas de seguir viviendo nos ayuda a manteneros fuertes”. A Karla Noemi le gusta hacer voluntariado y acompañar a las personas que están empezando este camino, ya que es difícil pero no imposible, y es importante decirles que sí se puede.

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Vengo de una familia muy unida, donde nuestros padres nos enseñaron, a mi hermana y a mí, a ser responsables con valores, a luchar por nuestros sueños y objetivos a pesar de las dificultades. Las familias veracruzanas son arraigadas a las tradiciones, los valores y en general son alegres y bullangueras, con una sonrisa y optimismo. Tuvimos la fortuna de tener a nuestros abuelos, convivir con los vecinos y pasarla de lo mejor. La familia es el pilar sobre el cual se construye una sociedad.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

El trabajo es importante para vivir y desarrollarnos profesionalmente; en mi tiempo productivo de trabajo, siempre traté de dar el 100%, aprendí mucho de las personas que estuvieron a mi alrededor y siempre hay que tener la humildad de recibir consejos. Creer en uno mismo y en las capacidades que tenemos como profesionistas y perseguir nuestros objetivos, es primordial para llegar a la excelencia. En la actualidad hago voluntariado, creo firmemente que el ayudar te ayuda.

¿QUÉ CONSEJO DARÍAS?

Más que un consejo, desde mi experiencia de vida, es importante que valoremos los momentos en familia, con los amigos, los hijos y dedicarle a cada uno el tiempo y espacio, ya que no sabemos en qué momento la vida nos puede cambiar. El disfrutar el día a día y los momentos de felicidad que nos presenta ya que esos son los recuerdos que nos llevaremos de esta vida. Solo el abrir los ojos es un milagro y somos muy afortunados de estar vivos.