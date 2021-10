FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Karina Rebeca Duarte Valdés

Capítulo Veracruz

“Aprendamos a perdonar para dejar de cargas cosas pasadas”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

En un principio, gracias a una conocida y que después fue mi amiga Claudia de la Rosa, pude entrar en un selecto grupo de familias y personas con raíces, valores y alegría característica de El Jarocho de corazón. Y aunque llevo sangre Jarocha por mi madre de Boca del Río y mi padre de San Andrés Tuxtla, tenía tiempo que no visitaba el Puerto. Y así se fue dando, conocer personas valiosas y con aporte a la sociedad en todos los aspectos. Conocí a Karina, que fue una de las primeras damas que fotografié en Boca del Río; belleza interna y externa, pues el horizonte se perdía en el color de sus ojos, único. Ya es la segunda vez que la retrato y luce de igual forma radiante y alegre; en las fotografías más recientes le comenté que sentía como si estuviera en los tiempos de la prepa, la vi de esa edad, y cual sería nuestra sorpresa, que en varias de las imágenes se daba esa magia.

Karina Rebeca Duarte Valdés es contadora pública de profesión de (UCC) con maestría en Administración Financiera jarocha de toda la vida. Casada con su profesión, la que le ha dejado un sin número de aprendizajes al conocer y colaborar con grandes seres humanos. Actualmente labora en el Súper Mercado de Carnes, negocio familiar que es una tradición en el puerto. Entre sus grandes aficiones se encuentran el hacer deporte; se considera una persona servicial, con la que siempre puedes contar. La persona que más admira es a su madre que ahora está en el cielo, ya que siempre cuidó de sus hermanos y de ella; al hacer referencia de cuándo me conoció: “Recuerdo que fue hace 10 años, fui pionera de sus fotografías en esta ciudad, y recientemente le pedí me hiciera un estudio fotográfico para mis 50 años, ya que así es como quiero que me recuerden mis hijos Pepe, Kari, Caro y Marilú… siempre feliz”.

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

“Veo unión familiar, valores, carisma, amabilidad y solidaridad, y en general la familia veracruzana se ha caracterizado por su alegría y ser buenos vecinos. Claro hay sus excepciones; pero aquí en Veracruz hay familias que han destacado por su trabajo y la calidad demostrado en él”.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

“El trabajo para la mujer es primordial, ya que es su seguridad en la vida, por eso es importante su preparación para tener armas para realizarse como mujer exitosa, jefa de familia que no necesite depender de ningún hombre y, si encuentra a su pareja ideal, su unión sea por amor y no por necesidad”.

¿QUÉ CONSEJO NOS DARÍAS?

“Que los seres humanos antepongan el amor y la empatía en su trato cotidiano. Una frase que me gusta es “Aprendamos a perdonar para dejar de cargas cosas pasadas”.