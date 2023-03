Familias y rostros de México: JAZ FERRER

Por: Manuel Lucio/Retratista

Maravilloso ser humano, gente de éxito con valores familiares bien arraigados. Jaz Ferrer es empresaria, hija, esposa y madre de Hannah Nicole Henonet Fernández, tan carismática… Con las fotos tomadas en la zona de Polanco en CDMX, fue un día en el que reinó el profesionalismo, la actitud y la buena vibra…

Jaz Ferrer, actriz, modelo y conductora, con más de 20 años de carrera, ha participado en diferentes obras de teatro, entre ellas “Sin salida por el camino equivocado”, “No estamos solos”, “Antipastorela”, asi como diferentes series como “El sexo me divierte”, “Perras”, “Ñiña virgen”, “La edad de la inocencia”, al lado de grandes compañeros como Héctor Soberón, Alejandro Tomassi, Tomás Goros, entre muchos más, siendo conductora de diferentes eventos como “El Micrófono de Oro” de la Asociación Nacional de Locutores de México en Yuriria, Guanajuato, “La independencia de Colombia”, “El jaguar de oro”, participando como modelo en videos musicales al lado de Los Sultanes de Nuevo León, La Armería de la revolución, y diferentes band…

Sobre los veracruzanos: “Son personas muy cálidas, trabajadoras y dicharacheras, con una amplia cultura histórica, una de las mejores gastronomías de México y pienso que es importante apoyar y difundir este estado”. Sobre el trabajo: “Es parte fundamental para el desarrollo de nuestro día a día, si no tenemos trabajo, no podemos proveer y cubrir todas nuestras necesidades cómo lo son casa, vestido y sustento; soy de la idea también que siempre que trabajes lo hagas en algo que te guste y te llene”. Un mensaje a las generaciones futuras: “Que sean personas productivas, y que en esta nueva era de influéncers hagan algo productivo y de mensaje”. “Cómo madre pienso que con amor, tolerancia, paciencia y siendo ejemplo de vida nuestros hijos pueden llegar muy en alto, siempre llevándolos de la mano, y cómo hija que puedo decir, sí tuve y tengo la mejor guía, mi madre. Y para mí la familia lo es todo pues es esa fuerza que me guía día a día, dándome el impulso para ser los mejor como hija, madre, esposa y ser humano.