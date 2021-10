FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Ivonne Calatayud Jara

CAPÍTULO VERACRUZ

“Si vas a voltear para ver a alguien hacia abajo, que sea solo para ayudarlo a levantar”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Mujer y dama en toda la extensión de la palabra, nuestra amiga es un dechado de virtudes que sin saber por dónde empezar, resalto lo que a mi vista se presentó; ama de casa, esposa, madre de tres universitarios, defensora de los derechos de la mujer y todo esto rodeado por un profundo amor y agradecimiento a Dios. No descansa y va de aquí para allá sembrando amor para sus congéneres y su familia, labor que sobresale y la enmarca con una sonrisa, lo cual nos habla de la alegría y color de su alma. Recuerdo que en el último shooting le obsequió unas fotografías a una chica que es madre soltera y de bajos recursos, ahí pude percatarme de su gran corazón; así percibí a Ivonne y lo que envuelve a ésta gran mujer que ama, vibra y vive lo que es ser una jarocha en toda la extensión de la palabra, y que sabe de los orígenes y del devenir de su gente del Puerto…

Ivonne Calatayud Jara, nacida en Córdoba, Veracruz, el 30 de noviembre de 1972, tiene 48 años, es esposa y madre de tres jóvenes: Víctor, 28 años, Lic. en finanzas; Michael, 24 años, Lic. en artes audiovisuales; e Iván, 22 años, universitario. Ivonne es Lic. en Teología, Presidenta fundadora del grupo de apoyo a la mujer: Atrévete mujer.

¿QUÉ VE EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Mi bello estado, se fundó en el siglo XV el 10 de julio de 1519 bajo el nombre de LA VILLA RICA DE LA VERA CRUZ, convirtiéndose en la primera ciudad fundada por europeos en toda América Continental, y fueron los colonos españoles y mestizos los que conformaron lo que hoy es la sociedad veracruzana, siempre llena de riqueza histórica y cultural, ubicada junto al mar, con grandes tradiciones familiares y emblemática unión parental. Basta con echar un vistazo a nuestras fiestas tradicionales, bailes y gastronomía, recursos naturales, leyendas, la importancia de nuestro puerto marítimo y la hospitalidad de nuestra gente. Hoy se dice fácil, pero las familias veracruzanas son y serán la unión de dos mundos, Puerto entrañable que acoge el amor que una madre profesa a sus hijos y el respeto irrestricto al caballero y figura paterna, que día a día provee a la familia con el sudor de su frente, con su trabajo. Raíces de amor… Añoranza de una madre que mira alejar a su hijo hacia un horizonte de incertidumbre, pero lleno de emociones, para un día volver, a las playas lejanas de este inigualable puerto, ese mar bañado por la luna de plata como lo menciona nuestro amado Agustín Lara. De una manera particular, el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochotegui ha prestado atención a la historia de los habitantes de la capital del estado para ofrecernos el libro “Familia, matrimonio y honor en Xalapa a fines del siglo XVIII”, de ahí surgen historias, datos e interpretaciones que dan forma al conocimiento de la estructura, de las relaciones y de las estrategias familiares en el pasado jalapeño. ¡Nuestra bella capital, ofreciendo un balance de los estudios sobre la familia; un libro de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana, 442 páginas. Este pequeño conjunto de palabras puede evocar lo majestuoso de la familia del Puerto del Atlántico…. ¡Amor y Unión y cultura!

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO?

El trabajo es un deber, un derecho que asiste a cada persona, es la evolución de las facultades intelectuales, corporales y morales de cada uno de nosotros, el motor que desarrolla a un país, una sociedad o un núcleo familiar. El trabajo concede riqueza en el alma, intelecto, físico y da fruto de bien a generaciones venideras que, con ahínco y esfuerzos al progreso, permiten evolucionar a la humanidad. Sin duda alguna, el trabajo es el motor que da vida y bienestar a las naciones y crea un universo de oportunidades confianza y prosperidad. Hay una frase que de hecho es bíblica, y que nos motiva o exhorta a realizar el deber de ser productivos, y desarrollarnos de alguna manera en la economía que ayuda al buen funcionamiento de la sociedad: Aquel que no trabaje no podrá comer o el que no quiera trabajar, que no coma es un aforismo bíblico derivado de II Tesalonicenses 3:10, que se convirtió en un lema de las nuevas colonias y de las sociedades demócratas. ¡Creer, y hacer el bien para crecer! ¡Que creamos en nosotros mismos! Y sobre todo en que Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza, ha dicho que somos capaces de hacer lo bueno y desechar lo malo, elegir en ese libre albedrío hacer lo correcto, en que la inteligencia con la cual fuimos dotados, la ocúpenos para ser productivos, para lo que dará paz y bendiciones futuras, ya que con ello estaremos bendiciendo a nuestras generaciones siguientes. Si creo lo puedo hacer y lo hago, habré sido parte de un gran cambio a favor de la sociedad. Una de mis frases favoritas es: “Si vas a voltear para ver a alguien hacia abajo, que sea solo para ayudarlo a levantar”.