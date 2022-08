Familias y Rostros de México: Isaac Eli Nazareth López Cruz

“La vida es como andar en bicicleta: Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote”… Por Albert Einstein

Por Manuel Lucio/Retratista

En una tarde de visita en Orizaba, resguardado en el Polyforum Mier y Pesado, en la sala Don quijote, presencie el ensayo de la Orquesta Divertimento, donde cada uno de los jóvenes demostraban sus dotes y destrezas musicales. Me di a la tarea de platicar con algunos de ellos y me sorprendió su sencillez y alegría, en especial lo que disfrutaban al realizar su ensayo, presentándose tres días después en un magno concierto en la Catedral de Orizaba; muestra de ello es el Saxofonista solista, Isaac Eli Nazareth López Cruz, nacido un 25 de mayo de 1998 en la comunidad de Santa Cruz Yagavila, perteneciente al Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y el cual creció rodeado por la música tradicional oaxaqueña, comenzando a desarrollar su habilidad a los 7 años en la banda Fraternidad de Yagavila. Después continúa en el Centro de Integración Social #8 en donde comienza sus estudios musicales y aprende a interpretar el saxofón soprano.

En agosto del 2014 ingresa a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y en junio del 2022 concluye sus estudios profesionales, obteniendo el grado de Licenciado en Música. Ha recibido clases magistrales por parte de saxofonistas de nivel internacional como: Albert Julia (España), Jean-Yves Fourmeau (Francia), Scott Litroff (EUA), Carlos Ordóñez de Arce (España), Xavier Larsson (España), Bob Eason (EUA).

Fue miembro del “Cuarteto de Saxofones Nahui Sax” del 2017 al 2020, donde tocó el saxofón alto, con dicho proyecto se presentó satisfactoriamente en diferentes espacios y festivales tanto nacionales como internacionales. Algunos de ellos son “Festival Nuntempa” en 2017, Primer Encuentro Internacional de las Artes Veracruz 2018 “CIELO MEXICA” realizado en la ciudad de Xalapa, concierto en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes de Oaxaca (UABJO), Tercer Festival Internacional de Saxofón Clásico de Xalapa 2018, III Festival internacional de música Naolinco 2018, 4° Concurso de Música de Cámara Mateo Oliva (donde obtuvieron el 3er lugar 2018) así mismo fueron invitados como artistas al Festival Internacional de Música de Cancún en su sexta edición 2018, Invitados al Segundo festival Internacional de Saxofón Zacatecas 2019 para realizar un concierto en marco de dicho festival, participó en la grabación del primer material discográfico titulado COTI-COTI con sello discográfico Alemán Cugate.

Elí Nazareth también ha actuado como solista con la Orquesta Municipal de Xalapa en el marco de las actividades del Tercer Festival Internacional de Saxofón Clásico de Xalapa 2018 y ha obtenido el segundo lugar en Tercer Concurso Nacional de Saxofón Clásico Xalapa 2018, mismo año participó como solista con la orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. En abril del 2019 en las actividades de la semana del músico fue acreedor del Tercer lugar en el concurso de interpretación así mismo obtuvo el primer lugar en el concurso de Música de cámara realizadas en el auditorio de la Facultad de Música. Fue merecedor del segundo lugar en el concurso que se realizó en el tercer festival de clarinete y saxofón Oaxaca, de igual forma segundo lugar en el concurso internacional “KING’S PEAK INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION” realizado en EUA.

Tuvo la oportunidad de participar como solista en la Jornada Fulbright – García Robles, “The Art of the Possible: Moving Beyond Political Barriers Through Art” celebrada en la Universidad Veracruzana. Actualmente es integrante de la Banda de música Guelaguetza, con la cual tuvo participación en el 5° Festival Cultural “Lille 3000 El Dorado” Edición 2019, realizada en Lille, Francia.

Actualmente es director de la Banda Filarmónica Fraternidad de Santa Cruz Yagavila, Oaxaca. Su más reciente participación fue de solista invitado en la orquesta Divertimento de Orizaba, Veracruz.

LA SOCIEDAD VERACRUZANA: “Veracruz me parece un pueblo con bastante cultura, ya que su música tradicional es incomparable, al igual que sus bailes, esto me hace definir a los veracruzanos como gente muy alegre; es uno de los estados que tiene bien definido su identidad cultural. Personalmente me encuentro muy agradecido con los veracruzanos, ya que en todos los conciertos que he ofrecido en este Estado he contado con un público maravilloso, siempre llenan los recintos donde se ofrecen los conciertos ya que realmente lo disfrutan”.

EL TRABAJO: “Soy una persona realmente afortunada y muy agradecida por dedicarme a algo que me apasiona, ya que la mayoría de las personas no disfrutan de su trabajo, y al menos para mí es muy importante poder disfrutar de lo que hacemos porque la mayor parte de nuestro tiempo lo invertimos en trabajar y que mejor manera de hacerlo si te dedicas a lo que te apasiona”.

Mensaje A Las Generaciones Futuras: “La disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia, una frase que escuché mucho durante mi formación musical; si te esfuerzas por cumplir tus sueños y trabajas sobre ellos, llegará el momento en que los lograrás. Todos pensamos que las personas extraordinarias son personas con grandes dotes de talento, pero en realidad, son personas que fracasaron en repetidas ocasiones, pero, ¿cómo lograron salir de estos fracasos? Trabajando duro para lograr sus sueños y metas”.