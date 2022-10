Familias y Rostros de México: IRMA NIMBE, ESCRITORA Y POETIZA

Por: Manuel Lucio/Retratista

Un ser humano sensible hedonista, sibarita, con un lenguaje vasto en su expresión de una forma poética y romántica, así es Irma Nimbe, poeta y escultora en ciernes. Comunicación por la Universidad Iberoamericana, 35 años en medios electrónicos e impresos, Diplomado especial de “Poesía mexicana contemporánea escrita por mujeres”, otorgado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Miembro de “Poetas sin fronteras” y “Ablucionistas”; ha publicado en Antologías cómo “Intención de lo inevitable”, (México) “ARCS Expressive Narrative Prose Poetry Magazine” (Iraq), “Sin Tapabocas – Memorias de una pandemia”, versión digital e impresa por Editorial El Sur es América (USA), Proyecto “Convivium: interfaz de sanación poética” editorial Bardoborde, Greeley, (USA- Perú), invitada virtualmente en el “International Festival of Poetry” – Poets are for peace and humanity–(Bangladesh, India); ha publicado en la sección de cultura del Mundiario de España, participó en la instalación GLOBAL POETRY PATCHWORK, segunda edición en Little Museum of Poetry Chiesa di San Cristoforo in Piacenza, Italia, así como también en la celebración de los 700 años de Dante Alighieri en el 2021, mismo museo en Italia, escribe y graba breves cápsulas tituladas “Café con letras” poesía en voz alta – proyecto de radio, invitada por el gobierno del Estado de Hidalgo al XI Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván. Actualmente trabajando en su libro “Catarsis y redención”.

¿Lo que me habita me habla?… Escucho a lo lejos gallos, perros, silbidos de rayos amarillos, el ulular del viento, el silencio de la oscuridad de cuatro paredes blancas, de lo inerte y de lo vivo. Escucho esos besos que palpitan, gemidos ahogados de roces de pieles, llanto de un recién nacido, el murmullo suave de mi viejo que habla con los ojos. Al final del camino, la impermanencia de todo, el tiempo pasa de mano en mano, nada nos pertenece. Resguardamos objetos, ladrillos, papeles por una temporada, expuestos o bajo llave, cuándo entendí esto, comencé la aventura del desapego, el dejar ir. Viajar ligero, escucharme a mí misma, seguir firme en mí propósito, caminar pausado, el tiempo es el que corre, los segundos se vuelven horas, minutos en días, y así pasan los años que se diluyen, desaparecen; así que me digo a mi misma, … el gozo no es la meta sino el camino, frase gastada, frase que hay que hacerla verdadera.