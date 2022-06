Familias y Rostros de México: HELLEN MGDS

Capítulo Veracruz

“Nunca estés donde no quieres estar, no vayas a donde no quieras ir, no convivas con quien no te guste convivir. La vida se puede ir en un instante, por eso haz que cada minuto y segundo valga tanto”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Hellen es y siempre ha sido una curiosa del amor y las relaciones, Licenciada en Comunicación, Filosofía y Letras, con un post grado en Comercio Internacional y otro en Psicoterapia en Desarrollo Humano, Maestría en Desarrollo del Potencial humano y es coach certificada por la ICF, también certificada como Sex & Relationship coach por el American College of Sexologists International; actualmente está por iniciar su doctorado en Pensamiento Complejo como parte de su vasta formación académica. Ha trabajado con más de 200 empresas como facilitadora, consultora, coach y capacitadora desarrollando planes de crecimiento y desarrollo organizacional desde el año 2002 y hasta la fecha, además de varios programas de radio y TV hablando de diversos temas. Publicó dos poemas en el centro de estudios poéticos de Madrid en 2003 y 2007 respectivamente; “YO SOY TU NOCHE PERFECTA Y TÚ… ¿QUIÉN ERES?” fue publicado en enero de 2021 en librerías, Ebook, audio libro e impreso, convirtiéndose en el más vendido en Amazon en tres ocasiones durante ese año. Hellen también imparte cursos y talleres abiertos al público para personas que buscan encontrar a su pareja ideal y también para parejas que desean encontrar en su relación un sentido más profundo a partir de su compatibilidad y su propia evolución.

LA SOCIEDAD VERACRUZANA

“Pienso en la sociedad veracruzana y solo llega a mi mente un pueblo de personas trabajadoras, creativas y con mucho ritmo. Creo que tengo la idea de que el veracruzano es alegre y franco pese a todos los problemas políticos y sociales que enfrentan últimamente; el veracruzano no deja de bailar, de cantar; no dejan de vivir con la energía y buen humor que el humeante y delicioso café que les brinda esa tierra con olor a mar y sol, regala a cada sorbo. Hablamos de una sociedad que vive entre ciudades coloniales y el paisaje melancólico del puerto con su gastronomía, colores estridentes y música que jamás deja de tocar. Solo me queda decir gracias por ser, estar y existir, ¿qué haría México sin su contagiosa alegría y buen humor?”.

EL TRABAJO

“La palabra trabajo tiene algunos sesgos, ya que pienso que si algo cuesta “trabajo” entonces no es placentero y bonito. Pienso en el trabajo más como una labor en donde el ser humano se realiza y se siente útil, feliz y que vale la pena usar nuestro valioso tiempo en ello; trabajar debe traducirse como hacer lo que nos gusta, lo que amamos, trabajar debe significar dar rienda suelta a nuestros talentos para que ellos trabajen por nosotros y podamos disfrutar de la actividad misma”.

MENSAJE A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

“Que inviertan tiempo en conocerse a sí mismos, en reconocer qué es lo que les gusta hacer y que estarían dispuestos a hacer el resto de sus vidas; no toleren nunca una situación que les haga sentir incómodos… Creo que si estos tres aspectos fueran aplicados en la vida, la gente sería más feliz, y la gente feliz no tiene ningún interés en molestar a nadie”.