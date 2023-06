Familias y Rostros de México: GABRIELA FERRIZ DE CON

Por: Manuel Lucio/Retratista

“El Dictamen ha reseñado exitosamente la historia de esta demarcación, desde hace muchos años. He realizado en mi historia personal, desde mi adolescencia hasta la fecha, actividades de relaciones públicas, de prensa y en medios de comunicación en general, asimismo esta misma labor la he llevado a cabo en empresas como Publicidad D´Arcy; Aeroméxico, en nuestro país y en el extranjero; en la Casa de Bolsa Probursa, Grupo Financiero BBVA Probursa; Televisa y en el Canal 13 TV, televisoras en las que acompañé a cuadro, como locutora, a mi padre Pedro Ferriz Santa Cruz, quién fue uno de los fundadores de la televisión mexicana. Trabajé en sus programas “El Gran Premio de los $64,000.00”, en Televisa, y en “Las Trece Preguntas del Trece”, en el Canal 13 TV. He sido colaboradora en Industrias Sola Basic, compañía y fábrica, que manufactura luminarias que se producen en México y que se exportan al extranjero. Le presté servicio de relaciones públicas a “Enciclopedia Britannica”; a “Mujeres Empresarias” y a “ACOMME”, Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico, de CANACO. Fui comentarista en el programa de Televisa “La Hora de los Locutores”, escribí en la revista Vanidades en la sección “Espectáculos”, donde entrevisté a artistas de talla internacional, como Camilo Sesto, María Perego, creadora de Topo Gigio; trabajé en la emisión “Sábados con Saldaña” de Co Conductora, con Jorge Saldaña. Fue emocionante ser presentadora del programa radiofónico de concurso de la XEW “La Hora Azul”, el cual recordaba a Agustín Lara. Mi hermana, Kiki Ferriz de Con y yo fuimos conductoras y productoras de “Exposiciones en Imagen”, una emisión de negocios, en Imagen Radio, durante 14 años, con difusión nacional e internacional por internet… Felicito al “El Dictamen”, la publicación Familias y Rostros de México de Manuel Lucio, y la labor intensa en general de toda la edición diaria del reconocido periódico veracruzano”.