Familias y Rostros de México: Francisco Colina

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Una tarde fui invitado a un lugar con personalidad propia, que brilla con mezcla de decoración ecléctica, refinamiento, luz indirecta, arte y buen gusto, por lo que quedé con ganas de adoptarlo como un lugar consentido en Orizaba, pueblo mágico en Veracruz. La atención de primera, atento con sus invitados y comensales, platicando y esbozando una sonrisa con toda la intención de servicio. Su modestia es característica principal, pues a pesar de haber sido homenajeado y laureado con títulos varios por su experiencia y creatividad en la elaboración de platillos, da realce a sus orígenes, y a los dichos y experiencias heredados de sus padres. Francisco Colina, del que tuve el gusto de conocer a su esposa Consuelo Marcial Rosales, a uno de sus hijos y su mascota, formando una familia adorable en donde reina la educación, la cultura y el amor por su ciudad y los sabores:

“Nosotros lo que hicimos fue involucionar en vez de evolucionar, es decir, hacer un retroceso para recordar cuál es la importancia de un buen restaurante y nos dimos cuenta que las técnicas de cocina habían evolucionado mucho incluyendo técnicas de cocción y tecnología en cuanto a la preparación, pero a pesar de que gracias a eso los platillos se veían estéticamente muy mejorados, se estaba perdiendo la importancia del sabor. Los mexicanos que sabemos comer bien distinguimos un buen sabor, por eso no aceptamos muy bien esa cocina porque la consideramos cara sin cumplir los estándares que pedimos en un plato; por lo tanto, lo que hacemos en nuestro restaurante cocina galería, es darle la importancia principal siempre al sabor y después a la presentación.

¿Qué piensas de la sociedad veracruzana?

Veracruz es un Estado grandioso, que ha cobijado a grandes personajes de México, pero no solo ellos han ayudado a forjar la grandeza, sino todos los que habitamos las ciudades, personas luchadoras, soñadoras, alegres, hospitalarias; rica la tierra rica la gente decía el abuelo, queriendo decir que no había pretextos para no lograr nuestros objetivos en nuestro Veracruz. Yo creo en la bondad de mi ciudad y su gente.

¿Qué piensas del trabajo?

El trabajo dignifica, me repetía constantemente mi madre, solo lo bien ganado es presumible. Si queremos un México más próspero, tenemos que trabajar desde donde nos toca, a mí me toco desde el trabajo.

¿Qué mensaje dejarás para las generaciones futuras?

Hay tiempo para todo. Cuando te toca estudiar no juegues. Cuando de jugar se trate no lo conviertas en trabajo. Cuando conozcas el amor, no lo tomes a juego ni le quites tiempo por lo que no estudiaste cuando debiste. Cada cosa tiene su tiempo. Si mezclas los tiempos nada se disfruta, nada se logra y te confundes. Crees que es la vida o la suerte cuando te salen mal las cosas. Sin embargo, si te das cuenta que todo se puede siempre y cuando se respeten los tiempos de cada momento de la vida, lograrás tus objetivos.