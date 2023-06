FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Familia González Velasco

Por: Manuel Lucio/Retratista

“Nuestra familia tiene una historia muy peculiar que contar, así que seremos concretos: Claudia Velasco, nací en la CDMX, soy la mayor de cuatro hermanos, de los cuales desafortunadamente solo estamos dos; disfruto mucho pasar tiempo con mi hermana Valeria, es la menor, y con la cual me asocié y emprendí nuestra agencia, porque amamos viajar; tengo a la mejor mamá del mundo, quien es mi superhéroe y mi ejemplo a seguir. Ahora vivo en Querétaro, la cual amo y donde tengo a mi otra familia por elección, que son mis amigos… Agustín González, nací en Querétaro, de los pocos queretanos de la antigua generación que aún quedan en la ciudad, tengo una hermana y un hermano, mi cuate; tengo la fortuna de ser tío de tres niñas y un niño, amo a mis padres y me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos; soy muy entregado a mi trabajo y en este último año he tenido dos promociones dentro de la empresa en la que trabajo… Nos conocimos hace 17 años por una amiga en común, la cual ahora es nuestra madrina de velación. Hace 17 años nos veíamos en cada fiesta de cumpleaños de ella, pero nunca pasó por nuestra mente el que en un futuro íbamos a ser el uno para el otro. Todo empezó por la empresa en común, después vinieron los gustos musicales y de ahí lo demás se fue dando, hasta que un 17 julio del 2017 decidimos tener una relación de noviazgo”.

Para 2018, Clau planeó volver al continente Europeo con Agus, conocieron Roma, Ámsterdam y vieron a Messi; en el viaje, él se dio cuenta que Clau era el amor de su vida: “2020 era el año prometedor para tener la boda, pero llegó una pandemia a cambiar todos los planes, hubo muchos cambios, pero lo más bonito es que decidimos vivir juntos en lo que se definía la fecha; no es sencillo vivir con alguien 24/7, fue un camino de altas y bajas, pero ahí fue el momento para confirmar que éramos el uno para el otro; la boda se pospuso 2 años. El 11 de junio del 2022 fue la fecha definida para hacer la celebración ante Dios, ha sido un camino maravilloso y uno de los mejores días de nuestras vidas, hemos aprendido el uno del otro y nos hemos complementado siendo un equipo para todo; amamos salir de viaje, ir a conciertos, salir a comer con familia y amigos, y lo más bonito, adoptamos a Lola, nuestra perrita; hay muchos planes por cumplir juntos, incluye un nuevo viaje, y estamos seguros que así, como equipo, lo vamos a lograr…