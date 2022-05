Familias y Rostros de México: Elizabeth Arcuri Arano

“Cada día es una nueva oportunidad para ser mejores”

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Elizabeth, siempre con ideas nuevas, publirrelacionista y conversadora en diferentes temas, goza de mucho cariño y aprecio por su nobleza y buen corazón. Con gran iniciativa para los niños con cáncer, cuyas familias no tienen para los medicamentos y tratamientos; le auguramos mucho éxito en su emprendimiento. Elizabeth Arcuri Arano nació en Tapachula, Chiapas, de padres veracruzanos: “Para mí el estado de Veracruz es mi segundo hogar, la familia de mi padre es de origen Italiano, llegaron al Puerto, soy la tercera generación de los Arcuri nacida en México, por parte de mi madre también llegaron los Arano al Puerto procedentes de España; me considero mitad Chiapaneca y mitad veracruzana; actualmente vivo en la CDMX, me dedico a las relaciones públicas y enlace de negocios, tengo el proyecto de formar una asociación civil para apoyar a los niños más desprotegidos en el tema médico, creo que si todos aportamos un granito de arena para poder apoyar a los demás, existiría menos carencias en el mundo.

¿Qué piensas de la sociedad Veracruzana?

Siempre te reciben con los brazos abiertos, muy hospitalarios.

¿Qué piensas del trabajo?

Los Veracruzanos son personas muy trabajadoras, Veracruz también tiene personas muy talentosas, grandes beisbolistas un ejemplo de ello es Ramón Arano (en paz descanse), Víctor Arano que ahora está en las grandes ligas, en la ganadería el creador de la raza Sardo Negro orgullosamente raza mexicana, Alfonso H. Gómez Huesca (que en paz descanse) y que tuve el gusto que fuera mi padre de crianza, por mencionar algunos grandes Veracruzanos.

¿Qué mensaje dejas a las generaciones futuras?

Nunca rendirse por más difícil que parezca todo, siempre luchar por nuestros sueños, conservar los valores que nos inculcaron nuestros padres, ser buenas personas y siempre hacer el bien y apoyarnos unos a otros.