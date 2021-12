Familias y Rostros de México: Edy Estévez Carvajal

Capítulo Veracruz

“Always, always be yourself”… Ser siempre uno mismo, conservar la originalidad y ser genuino sin importar las circunstancias, acompañamientos o escenarios.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Tantas cosas que se podrían decir de Edy… Auténtica, original, carismática, presta a dar servicio a los demás, noble, dicharachera, buena amiga. En mis primeros viajes a Boca del Río, me preguntó si me gustaba la meditación y si la practicaba, contesté que intentaba hacerlo, ella me invitó a las meditaciones del hotel Camino Real y me gustó mucho ver a tanta gente vestida de blanco y admirando esa luna llena, de ese mes tan especial. Cosas que se te quedan grabadas, en especial cuando te comparten algo para tu superación personal y espiritual. Recuerdo mucho que me regaló un muñequito vestido de blanco con todos los arreos y colgajos que yo acostumbraba ponerme, incluso hasta el pelo y también le puso una cámara al cuello; qué facilidad captar a una persona con todo el toque de una artista como Edy…

Edy Estévez Carvajal, nacida de mamá tlacotalpeña y papá jarocho, en el Puerto de Veracruz, ha vivido la mayor parte de sus años, más uno en Ámsterdam, Holanda; en cuestión de edad sólo es un número, lo importante es la actitud. Licenciada en Contaduría Pública, resultado de una apresurada elección de carrera, con especial habilidad para las relaciones públicas y comerciales, es un alma artística en continuo desarrollo; creativa, apasionada, de mente y alma inquieta, loca y traviesa. Orgullosa mamá de Elías, 25, y André, 22; la mayor bendición, reto y regalo que Dios y su Papá (+) le han otorgado. Algunas de las cosas que más disfruta son viajar, los idiomas, cocinar, comer, cantar, bailar, reír, la música y la gente, el arte, el shopping, el cine, arts & crafts y la decoración.

¿Qué ve en la familia veracruzana?

Basada en la experiencia con la mía, es calurosa y acalorada, muy amorosa y a la vez mal hablada, buena anfitriona, de arraigo, abolengo, tradiciones y también bullanguera, de formar con valores y jiribilla, de llorar a mares y reír a carcajadas; dormilona, antojadiza, trabajadora, apapachadora, a veces regañona y otras más muy bromista.

¿Qué representa el trabajo?

Tu trabajo es tu legado, enaltece a tu persona en todos los aspectos, por eso creo que es muy importante amar lo que haces, encontrar, hacer y dedicarte a algo que disfrutes, que te de espacio a desarrollar tu creatividad, y como resultado, ese sueño te convierta en alguien productivo.

¿Qué consejos nos da?

A la juventud le diría lo que siempre le digo a mis hijos: “A esta vida venimos a ser felices”, entonces que dejen siempre huellas bonitas en su caminar, que cuando la vida les regale la oportunidad, ayuden a quien puedan y que hagan siempre todo por ser felices, y eso sí, con responsabilidad. La competencia es siempre con uno mismo. También quisiera compartirles que muchas veces una es la vida que nos imaginamos y planeamos tener a los veintitantos, y otra, por azares del destino, es la que en realidad nos sucede a los cuarenta y tantos, sin embargo hay que tener muy presente que siempre lo que pasa viene a enseñarnos algo, esas pruebas que la vida nos pone son trascendentes, aunque en el momento en que estamos pasándolas quizás no podamos verlo, con el tiempo lo logramos. La maestría de la vida es ser cada vez mejores, tomar esas duras lecciones y usarlas a nuestro favor como combustible para convertirnos en nuestra propia obra maestra.