FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: DRA. GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ

Capítulo Veracruz

“El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene”…

Manuel Lucio/Colaborador

Uno de los sentidos de nuestro cuerpo físico es la vista, de ahí que los Clubes de Leones, a nivel Internacional, tienen entre sus lemas: “THE SIGHT IS FIRST” (la vista es primero). Las nuevas generaciones de oftalmólogos deben conocer aspectos relevantes de médicos dentro de la rama de la salud visual, un médico que no entiende almas, difícilmente entenderá los cuerpos. Estos valores engalanan la personalidad de la Dra. Guadalupe Gamboa Martínez; en ella, se combina la fortaleza del cinco veces heroico Puerto de Veracruz, la tierra que la vio nacer, y trata a sus pacientes con delicadeza. Pertenece a una de las familias más antiguas del Puerto, con ascendencia Tlacotlapeña y Alvaradeña. Dama del buen trato y femineidad, que disfruta en el servicio a los demás y de la que quedé admirado por su don de gente y sonrisa.

Egresada de la Facultad Miguel Alemán Valdez (UV) como médico cirujano, realiza sus estudios de especialidad de Cirujano Oftalmólogo en el Hospital General de México; inmediatamente emigra becada a Madrid, España al Hospital “Ramón y Cajal”. Al perfeccionar su especialidad, regresa al Puerto e ingresa a las Fuerzas Armadas al Hospital Naval de Veracruz en grado de Teniente; simultáneamente a la Secretaria de Salud, ejerciendo 29 años como cirujano oftalmólogo, labor que intercala con la práctica privada y la Cátedra universitaria de Oftalmología en la formación de los futuros médicos.

Su liderazgo y atributos la llevaron a ocupar el cargo de Presidente del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz 2008-2010, cuyos logros fue incrementar actividades docentes, científicas y elevar el grado académicamente de los oftalmólogos; presidirá nuevamente al cargo para la gestión 2022-20024. Durante más de 25 años ha apoyado a la actividad académica de la Oftalmología Nacional y estatal, organizando como Vicepresidente Nacional de Congresos Nacionales que reúnen aproximadamente a 4,000 oftalmólogos del país, e innumerables cursos académicos a sus colegas en el estado. Además de su carrera, es amante de la naturaleza, realiza deportes de aventura, como buceo, nado, Kayac y bicicleta; es cinéfila, lectora asidua y viajera incansable.

¿Qué es la familia veracruzana?

Es el “útero social”, el nicho ecológico de la vida, donde se aprende a reconocerse y a reconocer a los demás. La familia veracruzana aún conserva sus valores, opuesta a la lógica mercantil que rige el desarrollo de muchas sociedades, y que permite la constitución de lazos más estrechos. La preocupación por el otro que se da dentro de la lógica familiar es insustituible. Esta Pandemia ha devuelto el papel invaluable de la familia en el tejido social. Hoy nos toca la tarea de profundizar lo que es el ser humano para apreciar mejor el papel y la importancia de la familia; las familias veracruzanas se caracterizan por sus bases sólidas, culturales y valores propios de los jarochos (alegres, amistosos, nobles).

¿Qué representa el trabajo para ti?

Toda mujer emprendedora, responsable y valiente merece ocupar un lugar en la sociedad y servir a la comunidad. Elegir la forma en que nos desarrollamos las mujeres es trascendental. En las últimas décadas, han ganado un espacio en todos los niveles, nuestra interacción con la sociedad es nuestro derecho pero también nuestro deber, se ha originado un incremento en la inserción de la mujer en el mercado laboral ganando un lugar en todas las esferas de trabajo, ya sea intelectual, comercial, arte y empresarial mediante objetivos, proyectos de vida, con disciplina, responsabilidad, persistencia y sabiduría; es para mí un privilegio que trasciende en transformar y servir a la sociedad a la que perteneces.

¿Qué Consejos nos darías?

“Es fácil dar consejos pero no quedarse con ellos”. En mi experiencia uno de los más importantes es valorar la vida, a la familia, y a los buenos y cercanos amigos. Ejercer el respeto a uno mismo y al prójimo. Ser empático con los demás, no sabemos en realidad a fondo por lo que demás estén pasando. En lo que esté en nuestras manos apoyar cuando necesitan de ti. Ser felices con lo que uno tenga. Tener aspiraciones y metas es correcto. No darse por vencido. Nunca perder la esperanza y la fe. Siempre creer en Dios y dejar la última decisión a él.