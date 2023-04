Familias y Rostros de México: DARIANA ALCALÁ JACOB

“Mi camino para creer en mi misma”

Por: Manuel Lucio/Retratista

“A principios de septiembre de 2019, mi madre me regaló una sesión de fotos con Manuel Lucio. Nos pusimos de acuerdo y elegimos como locación Polanco, siendo un rato divertido, de buena plática y risas; hoy en día veo esas fotos y me traen buen recuerdo, ya que fue dos semanas antes de que me fuera de Máster a Madrid, y terminé quedándome tres años allá y juntando grandes experiencias de vida que me han aportado a ser una persona más preparada, más independiente y más valiente. Soy Lic. en Comunicación por la Universidad Anáhuac, y siempre me llamó mucho la atención la moda y los negocios, es por ello que en noviembre de 2019 comencé mi máster en marketing de moda, ya que uno de mis sueños ha sido tener mi propia marca, y aunque ha sido un camino largo, de errores y aciertos, de vivir una pandemia y muchos cambios de planes, estoy feliz de que en diciembre de 2022 comencé finalmente con mi marca “Dariana Jacob Atelier” que pueden encontrar en Instagram. Todavía hay muchas más cosas que quiero hacer y sé que apenas estoy en el principio, pero me satisface haberme atrevido a lanzar este proyecto. Al estar en España, comencé a escucharme a mí misma como nunca y a seguir mi intuición, y me llevé una grata sorpresa al decidir anotarme a un máster de economía y comercio internacional en la Universidad Europea de Madrid, antes jamás hubiera pensado atreverme a estudiar algo tan diferente a la comunicación, pues dudaba de mí misma, lo cual fue un gran error, porque al darme esta oportunidad, descubrí un campo profesional que me encanta, y que me llevó a trabajar en una consultora española de inversión para el sector público y privado, tengo un grato recuerdo de ese tiempo y me gustaría dejar el mensaje de que muchas veces nosotros dudamos de nuestras capacidades y realmente debemos enfocarnos en conocer nuevos ámbitos y si nos llaman la atención, nos pueden llevar a un camino de plenitud; esa Dariana de las fotos tenía mucha ilusión por una nueva etapa en su vida, y hoy, tres años después, estoy satisfecha de mis logros y agradecida con la vida, mi familia y con Dios por esas experiencias”.