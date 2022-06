Familias y Rostros de México: Dany Bravo

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Pequeñita de tres años cuando le hice sus primeras fotos con sus padres, preocupados por trasmitirte costumbres, educación, valores y principios morales, que como muchos, han dado la formación y bases para corresponder con amor y solidaridad para el mundo. Destacada en la escuela, los deportes y con IQ muy por encima del común denominador, en este proceso de vida, tu graduación, tus padres y amigos desean lo mejor para que seas feliz y plena. Dany Bravo tiene 18 años y ha tenido oportunidades para crecer y desarrollar habilidades: “Gracias a mis papás, he podido estudiar en el extranjero, por semestres o veranos; cuando tenía 12 años me fui por un mes a un campamento de verano en EU y pude mejorar y practicar mi inglés, también aprender diferentes técnicas de pintura, aprender a montar y ser parte del teatro musical como bailarina, fue un buen verano para obtener conocimientos y pulir mis talentos, descubriendo habilidades que no sabía que tenía; a los 16 me fui un semestre a estudiar en Suiza, ahí aprendí mi tercer idioma, Francés; regresé con un nivel de A2, siendo una experiencia nueva, ya que pasé de vivir con mis papás a mudarme a otro continente”.

“Pienso que vivimos en una sociedad en la que le damos importancia a muchas cosas que no deberíamos. Estos factores nos frenan a hacer o intentar cosas que nos gustan, porque tenemos miedo a sentirnos o ser juzgados, cuando eso no debería de importar; me cuesta entender por qué tendría que cambiar mi forma de ser o actuar diferente solo para encajar, qué tan difícil sería que nos aceptáramos tal y como somos sin filtros. Todos deberíamos ser libres para expresarnos y ser nosotros mismos en nuestra totalidad”.

Sobre sus reglas de vida: “Las principales son si eres feliz haciendo lo que haces, nadie puede decirte que no eres exitoso; amor es amor, no juzgues a las personas antes de conocerlas; no hay mal que por bien no venga; todo pasa por algo, sé la persona que te hubiera gustado tener mientras crecías y no te quedes con ganas de nada”.

Entre sus ideas centrales: “Trata bien a todo mundo, da amor a las personas, haz lo que te apasione y no te frenes por el que dirán. La vida es muy corta y solo es una como para vivir infelices y quedarte con las ganas de hacer lo que te gusta, así que si tienes un sueño persíguelo porque no es como que puedas decir en esta vida voy a complacer a todos y en la siguiente haré lo que me gusta, porque solo es una vida y es ahora el momento de vivir, ser feliz y hacer lo que amas”.