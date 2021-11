FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: CLAUDIA MACÍAS GARCÍA

CAPÍTULO VERACRUZ

“Tan sabia la vida, tan lindo vivirla”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Un ejemplo de tenacidad y arduo trabajo interno y externo es Claudia Macías García, enmarcado por una gran personalidad y belleza, líder en toda la extensión de la palabra. Al hacerle sus fotos en la CDMX, me abrió las puertas de su casa y pude constatar la cantidad de amigos que la siguen; ejemplo de vida, optimismo, liderazgo y trabajo, virtudes que definen a la mujer desde cualquier trinchera en la que se desenvuelva su trabajo, procurando a sus amigos con llamadas, cenas y convivios. Claudia agradece este espacio; es veracruzana de nacimiento, con 52 años de edad; lugar donde creció y desarrolló más de la mitad de su vida; viene de una familia maravillosa, trabajadora y rica en valores, se considera una mujer fuerte y decidida, pero a la vez sensible; es resiliente, ha tenido la oportunidad de enfrentarse a retos fuertes que le han dejado enseñanzas: “Para mí la paz y tranquilidad son lo más importante, procuro siempre estar en mi centro y así regalarle a los demás lo mejor de mí. Valoro la amistad, soy agradecida con la vida, las personas y con Dios que siempre ha estado conmigo”. Emigró a la CDMX hace 23 años cuando se casó con un hombre con quien tuvo un matrimonio muy lindo, ahora es un gran amigo; con él construyó una parte del proyecto de su vida y lo más maravilloso, trajo al mundo a su hijo Orlando; Lic. en Administración de Empresas Turísticas, con dos diplomados: Mercadotecnia y Ventas, egresada de la UCC Veracruz, en México estudió un diplomado en Desarrollo de Competencias Directivas en el TEC de Monterrey, lo que le permitió despuntar en su carrera en el sistema financiero, siguiendo un arduo camino de labores en donde desarrolló el liderazgo en todos los puestos donde se desenvolvió, dando resultados, desarrollando gente y dejando un legado.

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Los veracruzanos sabemos que la familia es el núcleo más poderoso donde nacen los valores, donde se fomentan las costumbres y tradiciones, y donde se desarrolla el amor genuino. Somos cálidos y alegres, la algarabía del jarocho no la tiene nadie y se lleva en la sangre a donde quiera que vaya; existen familias trabajadoras que a lo largo de las décadas han dejado un legado, basta con ver cómo, a nivel internacional, se reconoce la grandeza de Veracruz, su crecimiento económico, cultura, gastronomía y hospitalidad. Le tengo un gran amor a mi Veracruz.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

Una mente ocupada te mantiene en equilibrio. El trabajo dignifica a las personas, te motiva día a día a ser mejor, es tu aliado para lograr tus sueños que van de la mano con tus metas y te permite relacionarte con personas de las que irás aprendiendo. El trabajo es un eslabón importante en el mapa de mi vida, he construido mi historia de éxito trabajando con pasión, dedicación, enfoque y siguiendo mis instintos. En cada reto de mi carrera se ha aparecido el miedo, pero aún con él lo hago, porque sé que la satisfacción de lograrlo me inyectará esa adrenalina de ir por el siguiente paso. Vengo de una familia trabajadora y responsable con nuestra comunidad y con nuestro país.

¿QUÉ CONSEJO NOS DARÍAS?

Quiero iniciar con la gratitud, la nobleza del ser humano se desarrolla siendo agradecidos y de ahí parten las bendiciones que merecemos recibir. La bondad debe de ser un valor que debemos tener presente; es importante que tomemos conciencia de que cada uno de nosotros somos parte del eslabón de la vida y que en nuestras manos está construir un mundo mejor. A las nuevas generaciones me gustaría dejarles que definan su objetivo de vida desde temprana edad, pregúntense dónde quieren estar cuando tengan 30, 40, 50 años, tracen su mapa de vida, fíjense metas a corto plazo que puedan revisar y redefinir en cada etapa. Si algo no sale como lo planean, no pasa nada, se vuelve a empezar. Trabajen día a día en su objetivo y ahorren para el futuro. Una vez un amigo me dijo algo muy cierto: “Se muere solo una vez y se vive todos los días”; hay que caminar por la vida con la mochila lo menos pesada.