FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: CLAUDIA DE LA ROSA

CAPÍTULO VERACRUZ

“No hay mal que por bien no venga, ni cuerpo que lo resista. El vivir es una gran logro y disfrutar la vida más”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Mujer de eterna sonrisa y carisma que cuida su imagen y es amiga de todos. Claudia de la Rosa tiene amigos por todas partes y seguidores como no se pueden imaginar, características que llamaron mí atención, y que en su momento, le pedí si podía colaborar conmigo para introducirme con ellos a fin de enseñarles lo que hacía como fotógrafo, a lo cual aceptó y así hicimos una mancuerna de trabajo durante tres años; una de las cosas que la hizo aceptar, fue por la calidad fotográfica, además que de chica, en casa de una tía, vio una foto de estudio de su prima y siempre quiso una así, de esas que uno pone en la sala y son para toda la vida, llamando de esa manera la atención lo que hago. Agradezco a Claudia de la Rosa su compañerismo, profesionalismo, disponibilidad y su tiempo, aprendí mucho de ella y hoy mantenemos una linda amistad. Claudia viene de una familia de cuatro hijos y sus papás; de ascendencia china, es una familia muy unida y comprometida con las necesidades de cada uno de sus integrantes, es la más pequeña y consentida. De profesión contadora, egresada del Cristóbal Colón, fue una destacada alumna del Instituto Pedagógico Pacelli desde kinder hasta el bachillerato; le gusta mucho el deporte y disfruta de una vida sana. Algo que empezó como un pasatiempo, el hacer recetas con ingredientes naturales, comenta que una de las delicias que más le piden son las gramolas, mermeladas y chipotles dulces. Actualmente tiene mucho contacto con gente joven, ya que se dedica a los intercambios estudiantiles…

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Mucho amor, alegría, el estar siempre en los momentos importantes celebrando estar vivos y unidos. En general somos familias muy unidas que nos apoyamos ante cualquier circunstancia, desde aquellas con más abolengo, hasta las más humildes, tenemos el sentido de la alegría de vivir y más aquí en este puerto con hermosos paisajes. En mi caso soy feliz de tener a mi familia unida y sana, así como disfrutarnos en cada momento que se presente.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

Es una manera de realizarme como persona y como mujer; mi trabajo me permite servir a los demás y ayudarlos a cumplir sus sueños de aprendizaje y superación, en especial a los jóvenes, lo cual me llena de satisfacción al ver su emoción y alegría de lograr sus objetivos. Es una parte muy importante en vida, y más haciendo lo que disfruto y me gusta.

¿QUÉ CONSEJO NOS DARÍAS?

Es algo que intento aplicar y es vivir el presente que es lo único que existe; en el presente está todo el amor. Pensar en el pasado no nos sirve de nada porque ya no podemos cambiarlo, y el futuro no existe, solo nos llena de ansiedad; disfrutemos el estar vivos. Todo lo que sucedió no pudo haber sido de otra manera, sucedió de manera perfecta para ser lo que somos ahora. El aprendizaje nunca termina.