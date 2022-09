FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Cecilia Carral “TITI” y David Nelson López

Por: Manuel Lucio/Retratista

Dos científicos e investigadores destacados, se dieron cita para prometerse amor eterno y acompañamiento de por vida… Cecilia Carral “TITI”, cardio pediatra; y David Nelson López, teniente coronel retirado de las fuerzas armadas y psiquiatra, deciden después de un noviazgo de 8 años, abrirle las puertas al amor con compromiso adulto, uniendo sus vidas en matrimonio civil; el amor, cuando uno se compromete, es para toda la vida. Por dedicarse a la investigación y al trabajo, ella no se había dado la oportunidad de amar a una sola persona, ella amaba y sigue amando a sus niñitos con necesidades y cardiopatías, incluso al grado de ser una de las primeras en realizar trasplantes de corazón en recién nacidos a nivel mundial; y él, con una sonrisa envidiable, habiendo atendido a un sinnúmero de personas, algunos artistas de talla internacional y personalidades de la política. Ahora quería cubrir su gran necesidad, por lo que se decide pedir la mano de su actual dama, prometiendo estar en todo momento el uno para el otro.

No deja de emocionarme asistir como invitado o de trabajo a este tipo de eventos; este en particular me enseñó y recordó que para el amor no hay reglas; es así como se dieron cita en Xalapa, capital de Veracruz, en una tarde lluviosa y en petit comité, lo que le dio mayor realce a esta unión, disfrutando un selecto menú y música, no faltando el baile de los convidados al evento… Y el tiempo pasó, pero no para ellos. Bendiciones…

“Uno debe creer en el matrimonio como en la inmortalidad del alma”… Honore Balzac