Familias y Rostros de México: BLANCA  ISABEL SOTRES MORALES

“Vivir… Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda”.

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Charlando sobre la familia, el agradecimiento, la fe y esperanza en que cada día será mejor, me hizo percatarme de la personalidad de Blanca Isabel Sotres Morales, y una de las cosas que destacaron en las fotos fue la sonrisa; nacida en Piedras Negras, Veracruz, desde pequeña incursionó en el negocio familiar, despertando en ella el deseo de estudiar administración de empresas. Se casó a los 20 años y tiene dos hijos, ejerciendo dentro de una inmobiliaria. Su relación familiar siempre ha sido armoniosa y de unión, cosa que a ella siempre le ha gustado mucho, manteniendo esa unión con sus hijos, formando así una familia de buenos principios y costumbres.

Para ella Dios es todo y así lo manifiesta en su vida y sociedad; con sus hijos lleva una relación de confianza, amistad, siempre escuchándolos, compartiendo logros: “Mi hija es machetera, así dice ella, y su hijo tiene unas habilidades propias para el estudio, teniendo esa diversidad de opiniones y eso sin dejar de lado la convivencia con la familia y amigos, e inculcándole valores y el amor a Dios”. Disfruta mucho las labores domésticas, pero nos dice que la cocina no se le da: “Soy una persona muy sencilla, no me gusta la hipocresía, la gente falsa… Me gusta la playa, me da tranquilidad; me gusta estar en familia, lo disfruto; amo a mis hijos y quiero verlos felices siempre; me gusta estar con amigos, platicar con ellos; soy leal y muy reservada, e incluso, un poco tímida y de pocas palabras”.

Respecto a la Sociedad Veracruzana comenta: “Es gente trabajadora, dicharachera, alegre, bailadora, siempre dispuesta a ayudar, a dar la mano”. Y con el trabajo afirma: “Si amas tu trabajo, ni los lunes te quitan la sonrisa”. Su consejo: “Disfruta, vive siempre con responsabilidad, nunca olvides a las personas que te aman”.