FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: ALICIA MUGUIRA MARENCO

CAPÍTULO VERACRUZ

“Amo México, amo Veracruz y amo Chiapas, creo que juntos podemos lograr el mejor país del mundo”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Por medio Lolín Medina, quien me invitó a un aniversario luctuoso de Don Domingo Muguira Revuelta, fue el lugar donde me presentaron a Alicia Muguira Marenco, mujer distinguida, con mucha personalidad y de sonrisa a flor de piel, quien estaba atendiendo a los invitados junto a sus hermanos, y pude percibir su carisma especial. Desde ese día fui pensando cómo serían sus fotos, las cuales expresaran su personalidad, sonrisa y esencia. Llegó el día y el cielo se encontraba nublado, lo cual daba una luz estupenda en exteriores, fuimos escogiendo el vestuario, se puso música y nos sumergirnos en impregnar todos esos atributos que se ven a simple vista y los más profundos empezaron a salir: Mujer de una sola pieza, buena anfitriona, amable, altruista y empresaria de éxito.

Alicia Muguira Marenco nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde vivió una etapa muy importante; desde pequeña siempre fue positiva, alegre y perseverante para lograr lo que quería; concluyó la Secundaria en Chiapas, y por circunstancias del trabajo de su papá, se trasladaron a vivir en Córdoba, Veracruz, donde la familia de su mamá radica, cambio muy difícil ya que la gente de Chiapas es abierta, alegre y muy diferente a lo que le tocó vivir a su llegada a Córdoba: “Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Suiza, con mi hermana Paulina; otro año nos fuimos a vivir a Houston, Texas, con mis papás y fue divertido, ya que tomábamos clases de inglés en el mismo salón con mi papá, y él, por su carácter, nos hacía pasar unas mañanas muy divertidas”. Después regresó a Córdoba a trabajar a la empresa de su papá de café en el área de ventas, Grupo SanRoke, siempre innovando y siendo el primero en hacer una planta de Descafeinado y Exportando la tecnología a Portugal, y en Canadá tuvieron una planta de café descafeinado: “Cuando me casé dejé de trabajar en la empresa, pero siempre he sido muy inquieta, entré ayudar a Fundación Roma, la cual se dedica a personas con discapacidad visual, y por las tardes vendía publicidad de un negocio que tenía mi papá, que se llamaba Vivsa”. Teniendo a mis hijos, Claudia, mi cuñada, me invitó a formar parte de Familia Fuerza del Futuro, la cual se dedicaba a ayudar a mujeres de escasos recursos, siendo Presidenta por tres años; luego le cambiamos el nombre a Fundación Cihuatl y llevamos 20 años ayudando, brindando talleres de formación humana y aprender un oficio para salir adelante; hoy en día soy consejera y tengo la organización del bazar Vintage de Cihuatl desde hace tres años. Tengo a mi cargo la fundación SanRoke con mis hermanos, haciendo lo que mi papá siempre nos enseñó, el ayudar a los más necesitados; actualmente soy consejera del Grupo Salinas, y cuando mi papá muere, me dejan seguir participando; antes de morir mi papá me hablaba mucho del Padre Montero, que era la persona más generosa que él había conocido en su vida; en 2020 propuse al Padre Montero como ciudadano del año y le dieron el reconocimiento el 13 de septiembre de 2021, por su gran labor de ayudar siempre a los desfavorecidos, y con 94 años, y sigue trabajando.

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

Crecí en una familia con muchos valores y muy unida, somos cuatro hermanos: Domingo, Mauricio y Paulina. Siempre tuvimos casa llena con primos, abuelos que comían una vez a la semana en la casa y años después nosotros y nuestros hijos. Tengo tres hijos de los cuales estoy orgullosa, uno es Lic., se llama Armel; el segundo Oliver y es Lic. en Administración de Empresas, y la tercera es Miranda, que está estudiando Psicología. Mis hijos tuvieron al mejor abuelo del mundo y aprendieron lo que es ayudar y vivir con alegría.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

Yo no estudié una carrera, y siempre que me preguntaban me costaba decir que era ama de casa; hoy en día me siento orgullosa del papel que desempeñé por muchos años y extraño el no hacerlo, porque mis hijos ya crecieron y están haciendo su vida. El trabajo da vida y motivación, y para muchas mujeres que educan a sus hijos solas y tienen que hacer el doble papel, no saben cuánto admiro su capacidad para desempeñar todos sus roles.

¿QUÉ CONSEJO DARÍAS?

Estamos viviendo una etapa de grandes cambios con la pandemia, que nos enseñó qué tan frágil puede ser nuestra vida y cómo debemos ser pacientes, entregándose siempre con amor y felicidad a lo que estén haciendo y dando su mejor esfuerzo, porque nadie en la vida te regala nada y lo más importante es estar tranquilo con uno mismo.