EXPRESIONES VERACRUZANAS: Tadeo Rodríguez, Artista Visual

Tadeo Rodríguez es un artista visual que nació en CDMX, pero tiene 15 años radicando en el Puerto de Veracruz, el cual cuenta con más de 30 exposiciones colectivas y más de 15 individuales en diversos estados de la República, además existe obra suya en exhibición permanente en las instalaciones de la universidad de antropología en Barcelona, España: “Mi obra es en su mayoría abstracta, pero no podría definirse así, ya que constantemente utilizo diversos estilos y técnicas para lograr expresar de la mejor manera la idea que tengo en mente, me inspira mucho el arte antiguo y los movimientos contemporáneos, así como la arquitectura y el diseño”.

Sobre su creación: “Utilizo siempre moldes, sellos, recortes de periódico, revistas, libros antiguos o cualquier elemento gráfico que me ayude en la composición, me gusta crear texturas y la escultura; ahorita estoy trabajando en la fundición de metales para escultura, también tallo madera, trabajo el barro y los metales de reciclaje; me encanta hacer murales en espacios públicos”.

Sobre sus estudios: “Estudié en la UNAM la licenciatura de Artes Visuales, y tomé talleres con varios de los grandes maestros del arte mexicano, he estudiado el arte mexicano, en especial de los siglos XIX y XX, y el muralismo mexicano como inicio del arte en los movimientos sociales, como en su momento lo fue la Revolución Mexicana; hago crítica de arte y de exposiciones”.

El artista confiesa que su vida está completamente dedicada al arte: “Ya sea en el mío o en el arte de los otros, mediante mi trabajo como Art Broker; en estos meses me encuentro planeando una exposición conceptual que incluirá pintura, escultura e instalación, y siempre estoy pintando o creando algo, lo que más disfruto de pintar es el proceso, el sentir los materiales”.

Ig: @tadeo_rodriguez_artista