Expresiones Veracruzanas: Once Once Veracruz

Magia e ilusión para niñas, niños y adolescentes que libran batalla

ONCE ONCE Veracruz es una asociación civil que nace en febrero de 2020 como un movimiento, para posteriormente, este año, constituirse legalmente, todo con la finalidad de brindar a niñas, niños y adolescentes que libran la batalla contra el cáncer o cualquier enfermedad complicada, momentos llenos de magia e ilusión, llenándolos de fuerza, alegría y esperanza para que puedan seguir adelante su tratamiento médico.

Si bien es sabido que es muy importante que las NNA reciban su tratamiento de manera puntual, el estado anímico que presenten influye de manera directa en su recuperación: “Es por esto que ONCE ONCE se vuelve un aliado en el mismo, animando no solo a la niña o niño con el que trabajamos, sino volviéndonos un soporte para toda la familia, ya que entendemos que todos los miembros de esta, de alguna u otra manera, se ven afectados; es por ello que todas las actividades son planeadas de manera cuidadosa y de acuerdo al desarrollo integral de los menores”, comentó Alejandro Ordaz, su fundador.

ONCE ONCE cumple dos tipos de deseos: “Por una parte volvemos realidad aquella ilusión con la que las niñas y niños fantasean desde siempre, como convertirse en bombero, policía, doctor, estrella de rock, súper modelo o incluso astronauta. De igual manera logramos que las y los niños conozcan a aquella persona a la que ellos admiran, ya sea algún atleta, actor o cantante, tal es el caso de Juan, que conoció a Omar Chaparro, o Azul que conoció por medio de un video a Kimberly Loaiza, o Karla, a quien Mario Bautista le mandó saludos”.

Todo esto es realidad gracias al apoyo de los voluntarios, patrocinadores, la confianza de los médicos tratantes y las familias de los niños, así como al amor, entrega y dedicación que el Wish crew (staff) pone para hacer esto realidad, mismo que está integrado por Alejandro Ordaz, Presidente Fundador de la A.C.; Jorge Vargas, Co Fundador; Ixchel Monteaguado, Soraya Morales y Diana Ariza, Wish Leaders, quienes se encargan de guiar a los equipos en el cumplimiento del deseo de las y los niños, sumándose Oscar Curro en el apoyo fotográfico.

Si requieres mayor información de cómo pertenecer al equipo o convertirte en voluntario o patrocinador, puedes contactar a través de las redes sociales “Once Once Oficial” en Facebook, en Instagram once.onceoficial y en la página web www.11once.org.