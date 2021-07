Expresiones Veracruzanas: Myriam Sánchez Vázquez

El amor a la pintura

Myriam Sánchez Vázquez nació el 5 de abril de 1989 en la Ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, en una familia formada por sus padres José Pedro Sánchez y Eleuteria Vázquez, además de dos hermanas, Nora Sofía y María Fernanda; creció en una pequeña comunidad llamada “Rancho Claro”, Municipio de Tres Valles, Veracruz: “Mi pasión por el dibujo y pintura inició desde muy pequeña, y a pesar de no tener una educación artística profesional, no fue impedimento para desarrollarlo. Durante mi adolescencia, entre los 13 y 14 años, comencé a trabajar con la técnica de pintura acrílica sobre cartón y lienzo; con el apoyo y motivación de mis padres.

Durante el verano del año 2004, en los meses de Junio y Agosto, gracias al apoyo de su tío el contador Rufino Carrillo, tomó un curso de pintura en el Centro Cultural Atarazanas, Veracruz, en el cual conoció la técnica del óleo sobre lienzo, con la cual se siente más cómoda hasta el momento; ese mismo año, en Julio, durante las festividades de “Santa Anna”, en Boca del Río, y con el apoyo de su tío, pudo montar su primera exposición individual en el lobby del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios de dicha ciudad, donde expuso los cuadros con temática variada que había realizado hasta el momento, la cual, cabe mencionar, fue una experiencia única en su vida: “En mi etapa de preparatoria, la cual cursé en el CECyTEV de Tres Valles, en 2006, participé en un concurso local de Arte y Cultura, en el cual obtuve el primer lugar y con el que tuve la oportunidad de representar a mi colegio en el “Festival de Arte y Cultura CECyTEV” en la Ciudad de Xalapa en octubre del mismo año, donde obtuve el tercer lugar realizando una obra en vivo disponiendo de un par de horas”.

Por cuestiones económicas y por falta de información, estudió la carrera de Ing. Civil en la Facultad de Ingeniería en Boca del Río, con la cual se siente muy satisfecha, pero no pudo abandonar ni olvidar su verdadera pasión y vocación por el arte, así que no dejó de trabajar en ello; actualmente, gracias al apoyo de su esposo Jairo González, en 2021 se propuso dedicarse por completo a lo que realmente le apasiona y tuvo la inmensa fortuna de conocer al colectivo “Arena y luna”, coordinado por Ivonne Moreno Uscanga, con los que ha tenido el placer de presentarse en exposiciones colectivas dentro de Veracruz y Boca del Río, como ha sido: “Celebración Eucarística y Plástica al Santo Patrono de Veracruz, San Sebastián”, en la Parroquia de la Colonia la Petrolera (20/01/2021); “Matices Visuales”, en el Hotel Diligencias Veracruz (18/02/2021); “Mixtura, Aroma, Color y Agave”, en el restaurante El Desahogo (25/03/2021); “Desayuno Empresarial en la CANACO”, (29/04/2021); “Luna Nueva…Suave Arena”, en el Hotel AC by Marriott (21/05/2021); “Hiperdulia…Senderos de fe”, en el Hospital Español (14/05/2021);“Rincón del Ángel”, en la funeraria del Ángel (28/05/2021); “Los Colores del Golf”, en el Club de Golf Villa Rica (23/06/2021); los últimos tres aún se encuentran abiertos al público para visitar y adquirir obra de su agrado.

Hasta el momento las técnicas que trabaja son óleo, acrílica y acuarela; con temática de paisajes, bodegones y retratos. Los movimientos artísticos que le gustan y con los que se identifica más son el realismo y el impresionismo; en cuanto a artistas que admira: “Puedo mencionar a Joaquín Sorolla, Claude Monet, Francisco de Goya, Manet, Vermeer y el arte surrealista de Remedios Varo. Todas las obras que he realizado son parte de mi historia, de mi aprendizaje y experiencias, pero hay una en especial que la hice como homenaje a mi papá titulada “Cañaveral”, ya que dicha obra representa el campo veracruzano y una de las actividades principales de la región donde nací, con la que muchas familias dependen económicamente y requiere de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación y me llena de orgullo”.

Para finalizar, la artista comenta: “Estoy muy agradecida por las oportunidades que me ha dado la vida, deseo poder prepararme profesionalmente, acumular mucha más experiencia y seguir adelante con éste estilo de vida; aprovecho para invitarlos a que apoyen a los artistas y artesanos, los cuales ponemos nuestro corazón en cada trabajo que realizamos”.

Si deseas conocer más obras y próximas participaciones de Myriam, puedes seguirla en sus redes sociales, en Facebook: “Galería de Arte Nokal”, Instagram: @myriamsanchez16.