Expresiones Veracruzanas: Elba Cena

Una trayectoria en el arte de la Danza Española y el Flamenco

“Mi vida ha girado siempre alrededor de la danza, el arte y los escenarios, no conozco una vida distinta ni concibo una sin poder hacer lo que tanto amo y disfruto hacer”.

Originaria de Veracruz, México, Elba Cena es maestra, coreógrafa, bailarina de formación permanente y segunda generación de maestras de danza y bailarinas en su familia, donde su elección de arte siempre ha sido la Danza Española y el Flamenco.

LOS INICIOS

Formó su preparación en la Ciudad de México para luego trasladarse al puerto de Veracruz, donde ella y su madre, fundaron la reconocida escuela “Danzas Españolas Elba Cena”, la cual ha estado formando bailarines por más de 30 años a través de una variedad de programas educativos en Danza Española, Flamenco y Folklore español: “ He aprendido y sido influenciada por grandes maestros a lo largo de mi carrera; desde pequeña y a lo largo de mi vida con mi madre Elba de Cena, a quien considero mi maestra más influyente, y luego con Cristóbal Reyes como directora de flamenco. Olga Marcioni “La China”, Manuel Reyes, Juan Paredes, Mariano Bernal, Merche Esmeralda, Manuel Liñan, María Juncal en Flamenco y Martha Forte, Ana López, Aída Gómez, Sara Martín, Jesús Lozano en Danza Española, entre otros”.

Ha desempeñado como Bailarina Principal, Coreógrafa y Directora Artística de las “Danzas Españolas Elba Cena Dance Company” y “Matices Dance Company”, presentando diferentes producciones como numerosos recitales y tablaos flamencos, Esencia y Consecuencia, Espectáculo de Danza Fusión, idea original de Elba de Cena (presentado en México y Sevilla, España), así como diferentes Galas de Danza Española acompañadas de la reconocida Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta de Música Popular del Maestro Mateo Oliva, Orquesta Filarmónica de Boca del Río y Orquesta Big Band de la Ciudad de México.

Entre sus reconocimientos destaca el otorgado por la Institución “Amor de Dios”, emblema de la Danza Española y el Flamenco desde 1953 en Madrid, España, que la avala como profesora en ambos géneros de este bello arte.

LA ESCUELA

Danzas Españolas Elba Cena es una reconocida escuela de danza Española y Flamenco fundada en 1988 bajo la dirección de su madre, la Maestra Elba Z. de Cena. A la vez, durante todo el año, se tienen diversas presentaciones en diferentes partes, donde son requeridas ya sea para fines beneficios o de otra índole, por lo que siempre están en preparación constante para tener un nivel acorde a las exigencias, ya que es una escuela que cuenta con prestigio a nivel nacional: “Desde hace 15 años he fungido como maestra titular de la escuela, coreógrafa y directora artística. Mi labor como maestra se ha extendido a la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde he asistido durante 10 años de manera ininterrumpida a dar clase en el Casino Español de Córdoba, logrando levantar uno de nuestros grupos más fuertes en nivel de danza y un grupo maravilloso de gente de la tercera edad que preparo para que se presenten con coreografías españolas en sus ferias de inter centros a nivel nacional, y que siempre me llenan de orgullo. De igual manera, hace 15 años, me uní al trabajo ininterrumpido de mi madre de 30 años en preparar y presentar las fiestas de los Clubes Españoles en Veracruz, es decir las Festividades del Casino Español y del Club Hispano Mexicano”.

DOCENCIA EN COLEGIOS

Durante 6 años (desde el 2015), ejerció como maestra titular de artes escénicas y arte en el Colegio Bilingüe Báltico de Veracruz. Mediante esta clase, se enseña a los alumnos las habilidades fundamentales y creación de secuencia en relación al movimiento rítmico, a través del teatro de comedia musical: “Esta experiencia me brindó la gran oportunidad de desarrollarme como maestra de comedia musical y presentar obras de alto grado de dificultad y de muy alta calidad con chicos de escuela a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Siempre agradeceré a su directora, la Mtra. Mónica Fernández, el haberme brindado todo el apoyo y carta abierta para echar a volar mi imaginación y desarrollar una parte de mí que ama el teatro de comedia musical”.

CHEER AND DANCE

El haber practicado de manera constante durante 11 años gimnasia semi olímpica en la Ciudad de México, desde niña hasta adolescente, le permitió combinar su labor como coreógrafa y las técnicas de saltos y piruetas para dirigir dos equipos de Cheer and Dance de competencia, con los cuales lograron obtener medallas en competencia interescolar a nivel nacional como es el caso de PUEBLA, en 2016, 2 Medallas de Plata; GUADALAJARA 2017, 4 Medallas de Plata; MORELIA 2018, 4 Medallas de Plata; QUERÉTARO 2019, 3 Medallas de Plata y 1 Medalla de Bronce, al igual que dentro del INTERCOLEGIAL DE BAILE, VERACRUZ 2019, 2 Medallas de Oro.

Es así como el esfuerzo, entrega y dedicación de Elba Cena se hace presente en las páginas de El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional, para reconocer su trayectoria que durante tantos años ha logrado cosechar grandes éxitos: “Mi vida ha girado siempre alrededor de la danza, el arte y los escenarios, no conozco una vida distinta ni concibo una sin poder hacer lo que tanto amo y disfruto hacer”.