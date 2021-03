Expresiones Veracruzanas: CARLOS ULIBARRI y “Dolores ss. 21”

“Me inspira todo, desde las mujeres de mi familia, la naturaleza, los colores, Dios, la religión, otros diseñadores y la arquitectura”… Carlos Ulibarri presenta “Dolores ss. 21”, la cual está inspirada en el matriarcado, principalmente en tres mujeres muy importantes para él: “Mi madre, mi abuela y mi tía abuela, María Barragán, Esperanza Barragán y Celia Barragán, mujeres fuertes que han marcado mi vida y fue como construí el personaje principal en mi colección Dolores, la novia de un torero”.

Para realizar cada una de estas prendas, visualizó a estas mujeres portándolas en las diferentes etapas de la historia. La historia se centra en esta chica la novia del torero y la situación del sufrimiento que vive ella cada vez que él torea y arriesga su vida. Ella ya no puede con esta situación y tiene un mal presentimiento, por el que se queda a rezar, pidiéndole a la Virgen de la Macarena por él. Ella le envía una carta alertándolo y pidiéndole que sea su última presentación.

Para saber cómo termina esta historia de amor, pueden ver el fashion film en la página oficial de Facebook @ulibarri. Las prendas están realizadas en seda natural, rayón, lentejuelas, organza, tul, encajes, también los detalles en cristal, canutillo, chaquiron y chaquira de cristal Checa. Además se trata de piezas pintadas a mano.

Cabe hacer mención que Carlos Ulibarri, en la etapa donde estaba estudiando Arquitectura, dio inicio a su propia marca, la cual llamó “La Galera”, con toda clase de artículos decorativos para cualquier ambiente, ya sea casa, cocina u oficina: “Como todo estudiante, me interesaba generar economía; en ese tiempo estaba de moda los morrales que se usaban para hacer el mandado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y un cliente, me dijo que si le podría hacer uno; le dije que nunca había realizado alguno, pero que si se lo podía hacer. La idea era hacerla, pero sumándole mi estilo”. Al fin de cuentas al cliente le gustó mucho y ahí fue donde comenzó a realizar accesorios.

Carlos, en el mundo de la moda, se ve replanteándose estrategias, ya que debido a la situación de salud que se vive a nivel mundial, es momento de mostrar de alguna forma un distinto peldaño en creatividad. Ha sido parte de varios desfiles de moda con gran éxito, entre ellos Casa Di Ulibarri Colección: Una noche de verano (Street wear), Colección: Keep it fun (urban – prêt-à-porter), Colección: Golden girls (prêt-à-porter), Colección: Wonder Boys (prêt-à-porter/urban), Colección: Heat (swimmwear), Colección: Black on Black (prêt-à-couture), Colección: Take a selfie (Urban – prêt-à-porter), al igual que ha formado parte de del Segundo Aniversario de Plaza Andamar con la Colección: Mi visión (prêt-à-couture); Primera edición de México a Color, Colección: Femme (prêt-à-couture); Desfile a Beneficio a Verasur, Colección: Mi visión (prêt-à-couture); Volkswagen Fashion Fest, Colección: visión 20/20; Andamar Tercer Aniversario, Colección: Black on White (prêt-à-couture); Toyota Couture Fashion Show, Colección: El jardín de las aves (prêt-à-couture); Boca Fashion Tercera edición, Colección: El jardín de las aves (prêt-à-couture); Aniversario de Andamar Cuarta edición, Colección: El Jardín de las aves (prêt-à-couture); y México Diseña, Colección: Dolores (prêt-à-couture).