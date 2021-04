Expresiones Veracruzanas: Ángela Uscanga y el arte

La inquietud de Ángela Uscangapor el arte inició desde la secundaria, ya que le encantaba dibujar demasiado; enfocándose mucho en eso, y pintando pintar paredes, libros, cuadernos, aguiluchos y cartulinas, se dio cuenta que era bastante obvio el gusto por el arte, decidiendo ingresar a los talleres de artes plásticas de la Universidad Veracruzana, siendo su maestro Raúl Guerrero, quien la apoyó para lograr su sueño, el cual era pintar, pintar y pintar, trabajando también la parte de lograr sacar esas ideas que tenía en mente y todo ese conflicto que se produce en uno, siendo algo maravilloso para ella y lo cual le permite marcar el inicio de su carrera dentro del arte; sale de los talleres y empieza a exponer de manera individual y colectiva: “Actualmente tengo en lista muchas exposiciones, afortunadamente también se dan las ventas aunque no soy comerciante, y se aprovecha, porque todo eso que ingresa se invierte para poder continuar en esto”.

La artista se dedicó mucho tiempo a la enseñanza, estuvo trabajando en la Escuela Municipal de Bellas Artes, dando cursos sabatinos con el maestro Hugo Moncada, quien le dio pauta para trabajar con niños durante 12 años; actualmente regala talleres en las escuelas que le solicitan; enfocada en difundir el arte, el regalar talleres es inculcar en los chicos cosas buenas, positivas y aprovechar el tiempo en actividades que valen la pena, porque sabemos que cuando el tiempo se invierte en el arte es muy provechoso.

Sus técnicas favoritas son el óleo y el acrílico, y se ha enfocado más en esas técnicas, pero anteriormente desarrollaba mucho lo que era la técnica al carbón y al pastel; también pinta puro acrílico.

Lo que le inspira son cosas que te nacen y vienen a tu mente, y lo único que haces es tomar un papel y pintura, y sacar todos esos pensamientos bellos, a lo que ella denomina como “pensamientos coloridos” porque al final de cuentas se transforman en eso: “Hablando de tiempos, lo más que me tardo, y eso cuando hago algún paisaje que es más detallado, es de 3 a 4 días; en mi actualidad estoy enfocada con la corriente abstracta, y como se me da bastante bien, me llevo de unas cuantas horas a un día en hacerlo”.

La artista forma parte del denominado Colectivo Arena y Luna de Ivonne Moreno, en el cual se realizan algunas donaciones benéficas para el Hospital Regional; existen algunas asociaciones que hacen labor altruista para apoyar a la primera línea en la lucha contra el COVID: “He tenido exposiciones individuales en el Museo de la Ciudad, en el Recinto de la Reforma, ya que estoy también en varios grupos artísticos, como en Múcara (de Néstor Andrade QEPD, gran maestro y amigo), también en ARTVER, en todos tratando de difundir el arte.

Ángela lleva 35 años el arte y no ha sido nada fácil, pero siente que cada vez se está manifestando más el amor y eso es algo que le complace mucho, porque tiempo atrás no se veía respuesta del público, incluso ahora hasta se dan las ventas: “Pienso que si alguien se da cuenta que tiene ese don, debe de nutrirlo, alimentarlo, llevarlo a cabo, porque el arte nos transforma, el arte es maravilloso, haciendo que veas el mundo de esa manera, hermoso. Quiero agradecer a El Dictamen que siempre nos está apoyando, es satisfactorio ver como el arte se difunde gracias al apoyo de los medios de comunicación, que siempre están presentes a pesar del viento, la lluvia, los cambios climáticos; estoy muy agradecida porque sin ustedes no nos conocerían, ustedes nos difunden”.