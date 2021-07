Expresiones Veracruzanas: Adrián Vázquez

La pasión por la escultura

Adrián Vázquez, de 28 años, Veracruzano originario del puerto, se define como un amante de los gatos, los cómics, los monstruos y el café, y al ser creador de un arte muy especial, es como se hace presente en Expresiones Veracruzanas para El Dictamen: “Mi pasión por la escultura inicia alrededor de los 6 años. Mi familia no tenía muchos recursos, por lo que mis juguetes no eran muy convencionales. Una tarde, al ver un capítulo de Pokemon, a mi hermano se le ocurrió la idea de comprar unas barras de plastilina y hacernos unas figuras para jugar (yo no conocía la plastilina, la amé en el momento en que vi lo que podía hacer con ella)”.

Con esto, su hermano se aburrió al poco tiempo, pero lo que inició como tardes y noches de juegos, se convirtió en una pasión creativa que Adrián se esforzaba por perfeccionar como buen “maniaco” que se considera: “Más adelante comencé a variar los temas de mis pequeñas figuras con mis principales gustos como dinosaurios, personajes de cómics y monstruos, todos ordenados en colecciones que sentía la obligación de completar”.

Tiempo después se me puso a pensar ¿Para qué repetir algo que ya está hecho, si puede dar forma a todo lo que pueda imaginar?: “Entonces comencé a crear mis propios diseños; algo que disfruto mucho es que mis esculturas se vean cada vez más reales y únicas, eso se convirtió en mi premisa y con esa idea en mente, fui buscando técnicas de moldeado que me ayudaran a lograr mi objetivo mientras me especializaba en el cuerpo humano y un estilo un tanto figurativo”.

Gracias a la experiencia, ha tenido la oportunidad de dar clases, vender comisiones por encargo y esculturas de sus propios diseños: “Sé que el camino es largo, pero estoy dispuesto a seguir esforzándome cada día con pasión y compartir este sueño con aquellos que tengan una de mis obras en sus manos”.

Con esfuerzo y mucha dedicación, el talento que muestra en su trabajo destaca por los detalles, es así como el éxito estará de su lado para todas aquellas futuras creaciones que realice, en donde, sin duda, destacará por su sello personal.