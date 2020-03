Exitoso 1er. Encuentro de Danza para Varones

Se llevó a cabo en los teatros Francisco J. Clavijero y Fernando Gutiérrez Barrios, de Veracruz y Boca del Río respectivamente el denominado 1er. encuentro organizado por el proyecto profesional de danza para varones PROVAR, esto con motivo de su primer aniversario; este es un proyecto de becas que busca a través de la danza, la formación de varones, teniendo como objetivos principales el difundir la enseñanza de la danza en la educación formal de nuestro país a través del estudio y la reflexión de su aporte al proceso formativo.

Las funciones donde asistieron familiares, público conocedor y nuevo público cumplieron con su objetivo deseado en esta primera edición, donde el objetivo principal fue demostrar el talento veracruzano; al finalizar, el teatro se llenó de aplausos por las obras mostradas por el conjunto reunido de 200 varones de diversas disciplinas de danza, ballet clásico, contemporáneo, urbano, polinesio, latino y se incluyeron comparsas masculinas representativas con motivo del pasado del carnaval de Veracruz.

Entre los grupos participantes allegro, academia de Israel, mambo Team, los amantes del baile de TNT, danza Yoza, latín Groove, espacio multidisciplinario de Marisol Rivas, dance complex, comparsa varonil amantes del baile, grupos folclóricos (Ameyalli, Tlanecï y Sotavento} y los anfitriones PROVAR, todos reunidos con la labor de romper paradigmas y estereotipos en la sociedad, dándole oportunidad a los varones que gustan por la danza, mostrando que éste no es únicamente para el genero femenino, y que el deporte no es únicamente para varones.

Edwin Uriel Garate dirigió este evento y preside proyectos como PROVAR, Intercolegial de danza y el Festival Internacional de Artes, quien abordó el tema de que él fue uno de los muchos varones que no tuvieron en un principio apoyo, por lo que comentó la importancia del poder apoyar a los varones, ya que en muchas ocasiones cuentan con el talento, pero el miedo no les permite desarrollarse como artistas, también indicó su compromiso con Veracruz, ya que hay artistas que logran alcanzar sus metas en el extranjero, pero sus malas experiencias con la sociedad no les permiten volver, ya que saben que en Mexico no tendrán el apoyo deseado.

Actualmente PROVAR sigue dando la oportunidad a varones de 6 a 25 años que quieran formarse en esta disciplina por lo que se hace una atenta invitación a todos aquellos que tengan interés, por lo que pueden comunicarse al 2299529560. Cortesía de fotos: Jorge A. Kuan