Por: Paco Morales/Colaborador

¡Primero, lo primero! Antes de iniciar esta columna quiero agradecer enormemente la oportunidad y confianza que la familia Malpica me da para dirigirme a los lectores y cibernautas a través de “Eventos, Lugares y Gente”, sinceramente gracias a la señora Bertha Malpica de Ahued, así como Bertha Ahued Malpica y su hijo Alberto Villarello Ahued por esta oportunidad de regresar a donde me inicié como periodista hace poco más de 30 años. Así es, mi profesión como periodista la inicié en las páginas de “La Tarde” teniendo como mentores a los maestros ALFONSO VALENCIA RÍOS, ANTONIO VELASCO y ERNESTO DÍAZ REYES; posteriormente me integré a la edición de EL DICTAMEN teniendo como maestra a otro pilar del periodismo, HORTENSIA HERNÁNDEZ MAZA, quien me dio la oportunidad de adentrarme de lleno en el ámbito social, cultural y espectáculos. Yo siendo un chamaco, y con muchas ganas destacar y ser reconocido, aprendí de los grandes: GEMMA ODILA, CONRADO CORTÉS MORA, YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA, NENÉ GARDOQUI, GLORIA DE FERNÁNDEZ, URSULITA RAMOS y ELVIRITA TEJERA ¡Cuántos recuerdos vienen a mi mente!… Así que una vez más ¡Muchas Gracias!

Bryan Villegas con Yeri MUA.

Miriam Carvallo MIMMI.

Valeria Rangel VALE QUEEN.

Chikibaby Caballero.

Hannia Tuncheu.

CARNAVAL

Todo está listo para que el lunes 30 de mayo se lleve a cabo el cómputo final para elegir a la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2022 que se efectuará del 1 al 5 de julio. Hasta el momento estos son los que siguen en la contienda:

EYDHER DORIAN PALACIOS NARCIA ya es rey infantil electo. Son candidatas a reina infantil: AIMAR LYNETH RENTERAL LIBREROS, PAMELA DÍAZ UTRERA y FRIDA ARELLANO OCHOA.

Son candidatos a Rey de la Alegría: BRIAN SAMIR CRUZ VILLEGAS “Paponas”, ERUBIEL SANTIAGO SOSA MUÑOZ “El Panda”, EMMANUEL SAGAÓN “Cherry” y GELASIO SOLÍS el payaso “Lacho Cucaracho”.

Son candidatas a Reina del Carnaval: HANNIA ELENA TUNCHEU MUÑOZ, YERI CRUZ VARELA “Yeri MUA”, VALERIA ANGÉLICA RANGEL “Vale Queen”, MIRIAM CARBALLO GALLARDO “Mimmi” y MIRNA CABALLERO PÉREZ “Chikibaby”; suerte para tod@s.

Erubiel Sosa ERU PANDA.

Emmanuel Sagaón CHERRY.

Dorian Palacios.

Frida Arelano, Pamela Díaz y Aimar Renteral.

El cómputo final se realizará el lunes 30 de mayo de la siguiente manera: 16:00 horas, Reyes Infantiles; 18:00 horas, Rey de la Alegría, y 20:00 horas, Reina del Carnaval.

Redes: Facebook: Paco Morales/Eventos, Lugares y Gente

IG y Twitter: @pacomoralesc