Eventos, Lugares y Gente

VALERY ROURA

Un año más de vida cumplió mi querida amiga VALERY ROURA, por lo que fue sorprendida por un pastel y las tradicionales Mañanitas. Sus compañeros y amigos del Comité de Carnaval le expresaron sus mejores parabienes, en especial su papá MIGUEL ROURA y LUIS ANTONIO “Pollo” PÉREZ FRAGA. Desde estas líneas nos unimos a las felicitaciones.

ALEGORÍA CARNESTOLENDA

Les recuerdo que sigue abierta al público la exposición de arte colectiva “Alegoría Carnestolenda” en el Museo de la Ciudad de Veracruz en la que participan más de 40 creadores entre escultores, pintores, ceramistas y fotógrafos. La exposición fue a iniciativa de la Casa de las Artes Múcara que dirige INDIRA DOMÍNGUEZ con el apoyo del H. Ayuntamiento de Veracruz a través de la Dirección de Cultura. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de julio. La entrada es libre en la avenida Zaragoza casi esquina Esteban Morales, en el Centro Histórico de Veracruz.

XI MARCHA LGBTQ+

El domingo 24 de julio se llevará a cabo la XI Marcha oficial LGBTQ+ en Veracruz partiendo del Hotel Lois hasta la Plaza del Magisterio sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho a partir de las 17:00 horas. El Comité Organizador, encabezado por el activista FELIPE SANTIAGO MAR está preparando un evento de coronación de los reyes que será un día antes, tentativamente en el Zócalo. Se espera que en el contingente participen más de tres mil personas entre agrupaciones, asociaciones civiles, empresas e iniciativa privada.

MON LAFERTE EN LA CASONA

El pasado fin de semana estuvo en Veracruz la cantante chilena MON LAFERTE y horas antes de su concierto visitó a uno de sus mejores amigos y el lugar que prácticamente la vio nacer como cantante, me refiero a DANIEL NORIEGA y su antro LA CASONA. Así es, la intérprete de “Tu falta de querer” visitó este emblemático lugar donde por muchas noches, hace algunos años, hacía sus pininos como cantante y quién lo iba a decir, años después regresa consolidada como una de las máximos exponentes de la balada pop en América Latina.

LUPTA D´ALESSIO

Por todo lo alto el concierto que ofreció LUPITA D’ ALESSIO la noche de ayer en el Coliseo “La Concordia”. Fue una colosal noche llena de grandes éxitos como “Punto y coma”, “Te estás pasando”, “Inocente pobre amiga”, “Ese hombre”, “Como tú”, “Aquí estoy yo”, “Que ganas de no verte nunca más”, “Ni guerra ni paz”, y muchas otras que conmocionaron y emocionaron. Por cierto al parecer en el mes de diciembre podría estar de nueva cuenta en la zona conurbada Veracruz/Boca del Río. En breve les confirmo la fecha y lugar.

DONCELLA DEL MAR

Boca del Río ya tiene a su Doncella del Mar para las Fiestas de Santa Ana 2022. Todo un éxito la convocatoria, por lo que fueron 13 las participantes que decidieron inscribirse. Previo a la celebración del municipio de Boca del Río, se realizó la elección para conocer quién será la soberana que representará a las Fiestas de Santa Ana 2022, siendo PAMELA REYNOLDS VERA, digna representante de las jóvenes y de la fiesta patronal de la ciudad. La Princesa Primera será ITZEL ENRÍQUEZ ZAMUDIO y la Princesa Segunda DARLA KENISHA CALVILLO PARDIÑO. La coronación será el jueves 28 de julio a las 21:00 horas en la Plaza Cívica y al concluir se presentará MARÍA JOSÉ en concierto.

