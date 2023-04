Eventos, Lugares y Gente

Por: Paco Morales/Colaborador

BAUTIZO DE ANNALET

Se llevó a cabo el bautizo de ANNALET, hija de la ex reina del Carnaval de Veracruz, ILSE RIANDE y el empresario GUSTAVO CUAN, quienes acompañados de familiares y amigos llegaron a la parroquia Stella Maris para llevar a cabo de sacramento. Emotivas palabras dirigió el reverendo padre al matrimonio y a los padrinos, KARINA FLORES MARINO y AMILCAR DAVID UGALDE SAGAÓN para llevar siempre por el buen camino y el amor a Dios a la pequeña ANNA LETICCIA CUAN RIANDE. Posteriormente se ofreció una recepción en el salón de un restaurante de Costa de Oro.

CUMPLEAÑOS DE JEÚS SANTACRUZ

Con una noche divertida entre amigos, JESÚS SANTACRUZ celebró un año más de existencia recibiendo parabienes, en especial de su esposa NADIA MORALES y su hijito RAYCO, quienes se encargaron de organizar el festejo en su residencia particular hasta donde llegaron amigos cercanos para refrendarle su afecto. Para la ocasión se ofreció una parrillada con vinos de mesa que fueron del agrado de todos los asistentes. ¡Felicidades!

EDI ALBERTO CONTINÚA EN CANACO

En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, el presidente, EDI ALBERTO MARTÍNEZ TEJEDA fue reelecto por unanimidad a su segundo año a frente de la CANACO-ServyTur de Veracruz para el periodo 2023-2024, a través de estas líneas le enviamos una felicitación por dicha reelección, pero sobre todo por conducirse en la vida con rectitud, honestidad y una gran calidad humana ¡Enhorabuena!

Ilse Riande y Gustavo Cuan bautizaron a Annalet.

Desde la sala de Ventaneando dos veracruzanos, Yuri y Daniel Aguilar, quien cumplió un año más de vida.

Aída Flandes, este 2023 cumple 56 años de haberse coronado Reina del Carnaval de Veracruz.

Edi Alberto Martínez, reelecto como presidente de la Canaco Veracruz.

Hannia Tuncheu, Valeria Rangel y Miriam Carvallo, princesas del Carnaval de Veracruz 2022.

FELIZ CUMPEAÑOS DANIEL AGUILAR

Un año más de vida celebró DANIEL AGUILAR, quien no dejó de recibir mensajes y llamadas de felicitaciones, asimismo recibió parabienes de sus compañeros del programa “Ventaneando” quienes le tienen gran estima. Casualidades de la vida, ese día se presentó YURI en el programa y la foto del recuerdo con este par de jarochos no se hizo esperar. A título personal me llena de orgullo los éxitos de DANNY porque sé de su sencillez, calidad humana y profesionalismo.

CONVOCATORIA CARNAVAL

Entre porras, comparsas, batucadas y bastoneras, la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES y LUIS ANTONIO PÉREZ FRAGA, dieron a conocer la Convocatoria para la elección de la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2023. Entre lo más destacado señalaron que dicha convocatoria permanecerá abierta del 1 al 28 de abril y el trámite debe hacerse en las oficinas del Comité organizador durante horarios y días hábiles. La reina y el rey serán elegidos por un jurado por sus cualidades, no por los votos aportados. En el caso de los reyes infantiles se mantendrá la tradición de elegirlos mediante votos recaudados. Para mantener la calidad de los desfiles, sólo se realizarán 4 paseos, uno por día, suspendiendo el paseo matutino del domingo. En el evento saludamos a muchos conocidos, entre ellas a AÍDA FLANDES, Reina del Carnaval en 1967, por lo que este 2023 está celebrando 56 años de haberse coronado. Así también vimos a las actuales princesas HANNIA TUNCHEU, VALERIA RANGEL y MIRIAM CARVALLO; y en el evento los aspirantes a inscribirse para Rey de la Alegría: MANNU URDAPILLETA, BRIAN RUIZ y FELIPE CAMPOS.

