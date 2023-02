Eventos, Lugares y Gente

Por: Paco Morales/Colaborador

VAMOS A CATEMACO

Ya se acerca el místico primer viernes de Marzo, por lo que las celebraciones en Catemaco serán muchas y diversas, es lo que me platicó el Brujo Mayor UNICORNO NEGRO. Nos comentó que se estarán realizando rituales para aquellas almas que ya no están hoy con nosotros y a la Madre Tierra, así como para sanar el alma y el espíritu de envidias y enfermedades. El jueves 2 para viernes 3 de marzo se iniciará con la Misa Negra, será en privado para cada grupo de brujos y su unión en fuerza espiritual, inicia a las 8 de la noche sin horario de terminación. El viernes 3 será la Misa Blanca en donde habrá una caminata en conjunto con todos los brujos de Catemaco por todo el Malecón a las 8 de la noche… ¡Hay que ir porque en Catemaco lo que no embruja, encanta!

BODAS PUERTO JAROCHO

Se realizaron las Bodas Colectivas con motivo del Día del Amor y la Amistad en el Ayuntamiento de Veracruz, teniendo como Testigo de Honor a la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES. Fueron 646 parejas las que se unieron en “Amor de mis Amores”, realizadas en el Zócalo de la Ciudad. En el evento se realizó un brindis, haciendo entrega de actas de matrimonio y premios a cinco parejas destacadas: MARTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ y MARINA LUNA LÓPEZ, quienes fueron la primera pareja registrada; ANDRÉS GABRIEL ROBINSON DOMÍNGUEZ y MADAÍ DEL RUBIÍ CANELA GÓMEZ, la pareja más joven, con 18 y 19 años de edad, respectivamente. Así también a CELEDONIO FACUNDO ANDRADE y MATILDE CAMACHO AMBROSIO, la pareja más longeva; MOISÉS ROJAS HERNÁNDEZ y MARÍA FLORES HERNÁNDEZ, la pareja con más tiempo de vivir juntos, 52 años; y CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA y REINA SEBASTIANA RAMOS MORALES, la pareja más representativa. También contrajeron matrimonio 16 parejas LGBTQ, entre ellos MANUEL y ROBERTO, que luego de vivir tres años en unión libre, decidieron dar este paso tan importante.

Anette Blanco.

Manuel y Roberto ya son esposo y la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, los felicitó.

Paty Ferat con Ángel Jácome, Samuel Alvarado e Iván Márquez, ejecutivos del Hotel Veracruz Centro Histórico.

Pau Jiménez.

Santiago Hinojosa rompe corazones en el sur de Veracruz.

El brujo mayor Unicornio Negro invita al primer viernes de marzo en Catemaco.

TARDES DE SUSHI

Lo mejor de la gastronomía japonesa ha llegado al restaurante La Terraza del Hotel Veracruz Centro Histórico donde se podrá degustar gran variedad de sushi, teppantaki, yakitori, chahan o yakimeshi, ramen, udon, tenpura. La presentación de este nuevo concepto gastronómico la realizaron PATY FERAT, gerente general, así como el chef especialista en gastronomía oriental, SAMUEL ALVARADO, quien cuenta con más de 20 años de experiencia. Saludamos a nuestros amigos ejecutivos: ÁNGEL JÁCOME e IVÁN MÁRQUEZ; el hotel se ubica en la avenida Independencia esquina Lerdo. Reservaciones al: 229 989-3800.

SALUDOS

Saludamos al destacado empresario veracruzano FAUSTO SANTIAGO, captado en reciente evento social en Monterrey con sus amigos MARIO SÁNCHEZ, TONY FALCONE, ARMANDO FLORES y ALDO ESPARZA. También saludamos a ANETTE BLANCO y PAU JIMÉNEZ, quienes lucieron espectaculares en la pasarela Primavera 2023 de la diseñadora SARAH BUSTANI efectuada en Liverpool Plaza Américas. Y otro saludo especial para el apuesto SANTIAGO HINOJOSA, quien arranca muchos suspiros al sur de la entidad veracruzana.

