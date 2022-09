Eventos, Lugares y Gente

Por: Paco Morales/Colaborador

DESDE EUROPA

Lindas vacaciones por Europa son las que en este momento están disfrutando GABBY BAZÁN y RICKY LUNA, quienes desde la semana pasada se pasean por las calles de Madrid, luego se van a París y van a continuar hasta Italia para ir al Vaticano. GABBY y RICKY se miran radiantes de amor y felicidad, pareciera que es una luna de miel, pero no, aún no llegan al altar, aunque no dudamos que ese paso lo den en el 2023 porque aquí sí que hay amor. ¡Felicidades!

SEÑORITA INDEPENDENCIA

En el marco de los festejos mexicanos, fue electa en Ciudad Isla a la Señorita Independencia 2022, siendo la ganadora de este certamen JACQUELINE MÁRQUEZ CABALLERO, mientras que BRIANDA LUCERO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ obtuvo la distinción de Señorita Patria. Entre los invitados especiales el alcalde GUSTAVO ALFONSO TORRES y su esposa YESENIA REYES DOMÍNGUEZ, presidenta del DIF Municipal, además de los integrantes de la comuna y cuidando todos los detalles del evento JORGE MANUEL VÁSQUEZ MORALES, Director de Eventos Especiales. Fungieron como jurado: MONTSERRAT PEREYRA, Miss Earth Veracruz 2022; MICHELLE ESTEFANÍA PÉREZ FIERRO, Miss Teen Mundial Veracruz 2019; JESÚS MONTOYA SÁNCHEZ, director de Miss Earth Veracruz; y EMMANUEL SAGAÓN “Cherry”, conductor de Espectáculos de Televisa Veracruz y locutor de Ya! FM, y un servidor.

ICONOS DE LA RADIO

DON SERGIO MORALES ORTIZ y el DR. ISMAEL LANDA, ambos iconos de la radio en Veracruz, y que forjaron sus carreras en las estaciones de Grupo Pazos, fueron homenajeados en el marco del Día del Trabajador de la Radio y Televisión en el Museo de la Ciudad. La STIRTT Sección Veracruz rindió este homenaje a dos grandes de la locución en el estado y que tantas enseñanzas a través de miles de horas de locución han contribuido con la grandeza cultural. El reconocimiento les fue entregado por el Ing. BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE, Presidente de Grupo Pazos y MARIO BARRIOS, delegado en Veracruz del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT)

ENRIQUE HOBART

Este domingo, nuestro amigo xalapeño ENRIQUE HOBART HUESCA estará en Boca del Río para participar en la Copa Nacional Puerto de Veracruz en físico-constructivismo a partir de las 12 del día en la Arena Veracruz “Leyes de Reforma”, por lo que le enviamos toda nuestra buena vibra. ENRIQUE tiene 26 años de edad, estudió la licenciatura en Educación Física en la Escuela Normal Veracruzana y es también Nutriólogo, además coach a distancia.

DALÍN USLA

La ex reina del Carnaval de Veracruz, DALÍN USLA celebró 31 años de edad radiante de felicidad y completamente realizada como mujer. Querida amiga, qué gusto me da verte tan hermosa y feliz con tu pequeño hijo, tu mayor tesoro y tu más grande amor. TQM y sigue disfrutando de tus festejos.

