Eventos, Lugares y Gente

CLUB DE LEONES MEDELLÍN

El Club de Leones Medellín-La Laguna está estrenando directiva por lo que tomó protesta como Presidenta HILDA NAVA SESEÑA por parte del Gobernador de Distrito B7, JUAN PALACIOS VARGAS, en compañía del Presidente Fundador y Tesorero, SANTOS CHÁVEZ RIVAS; así como del Vicepresidente, FRANCSCO PALENCIA PÉREZ y la Vicepresidenta, NARU YAMADA QUIROZ. Estuvo presente el Secretario, LUIS BERNARDO ENRÍQUEZ ORTIZ y los socios: MARTHA HERNÁNDEZ RAMÓN, CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA y JESÚS LEÓN RIVAS. Se contó con la presencia de la Jefa de región, ROSA VALENTINA SESMA GONZÁLKEZ; el jefe de zona, MIGUEL BELTRÁN GALINDO, así como compañeros socios y presidentes de distintos clubes y futuros socios que se integrarán en próximos días a dicho club de servicio a la comunidad vulnerable. Como antecedente les comento que el Club de Leones Medellín-Laguna fue fundado en marzo del 2016, realizando servicio social en el municipio de Medellín de Bravo en estos últimos 6 años y se espera que en próximos días presenten un programa de servicio para el periodo correspondiente.

GRADUADO

Radiante de felicidad está ELO MORA DE BELTRÁN al ver graduado de Bachillerato Técnico a su apreciado hijo DANIEL BELTRÁN MORA, quien egresó con excelente promedio del Conalep No. 1 con la carrera técnica en Informática. La ceremonia de graduación tuvo lugar en el Foro Boca en donde DANNY estuvo acompañado también de sus abuelitas, tías y demás familiares. No dudamos que desde el cielo su inolvidable y muy querido papá, ROBERTO BELTRÁN se siente orgulloso de su hijo que aunque no lo vio crecer la cuida y lo protege desde el cielo con mucho amor. DANNY, siéntete orgulloso de tus padres, de nuestro adorado ROBERTO que era un ser extraordinario lleno de amor para sus seres amados y de tu mami ELO, una mujer en toda la extensión de la palabra que sola supo sacarte adelante forjando a un joven exitoso, estudioso y gran ser humano.

CUMPLEAÑOS IXCHEL ISAURA

Una felicitación para IXCHEL ISAURA ESPINAL TAPIA, ya que cumplió 16 años de feliz existencia, por lo que fue felicitada por sus papás GENARO RAFAEL ESPINAL RAMÍREZ e ISAURA TAPIA CARRANZA, así como sus compañeras y amigas más cercanas del colegio que le organizaron una “tardeada”. Desde estas líneas enviamos un alud de felicitaciones para IXCHEL.

MAÑANITAS PARA GELY PERERA

Quien también estuvo de manteles largos al cumplir un año más de vida fue GELY PERERA GUTIÉREZ, por lo que recibió felicitaciones y regalos de su esposo y de sus hijos, y en especial las felicitaciones de sus padres FERNANDO y ANGELITA GUTIÉRREZ DE PERERA, así como de su hermana LUIRI. Sin duda alguna una apreciable y sólida familia veracruzana con quienes me unen años de amistad. Felicitaciones para GELY, así como para su familia y en especial para sus papis.

