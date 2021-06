Escritoras: E. L. James

Hija de una chilena y de un cámara escocés de la BBC, Erika Leonard James creció en Buckinghamshire y cursó estudios en la Universidad de Kent, trabajando como asistente de gerente en “National Film and Television School” antes de desempeñarse como ejecutiva de televisión.

E. L. James comenzó a escribir en enero de 2009 bajo el pseudónimo de Snowqueens Icedragon. Autora de obras como Master of the Universe, un fanfic inspirado en la serie Crepúsculo, que se convertiría en la famosa Cincuenta sombras de Grey, primer título al que seguirían Cincuenta Sombras Más Oscuras (2012) y Cincuenta Sombras Liberadas (2012), una trilogía erótica sobre la apasionada relación entre una estudiante y un joven multimillonario.

La obra que fue catalogada por la prensa como porno para mamás, consiguió vender millones de ejemplares en todo el mundo y la convirtieron en la autora mejor pagada de 2013. El 18 de junio de 2015, editó Grey (Grey: Fifty Shades as Told by Christian), y el 28 de noviembre de 2017, se publicó Más Oscuro (Darker).

En 2012, la revista Time la nombró una de las “100 personas más influyentes del mundo”.

Casada con el guionista Niall Leonard, es madre de dos hijos. En 2013, formó parte de “Los autores que más ganan” de Forbes y además sus obras incluyen The Mister, 2019, la cual no logró el éxito esperado, ya que es totalmente distinta a la serie de Christian y Anastasia que había manejado durante los últimos años, por lo que este 2021, es un momento especial para los fans de la popular saga, ya que a finales de junio será lanzado Freed: Fifty Shades Freed as Told by Christian, la conclusión de la nueve reversión que hizo.