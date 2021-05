Es tiempo de las mujeres en Boca del Río

Por: Nena de la Reguera/Colaboradora

En estos días que he estado recorriendo las calles presentando mis propuestas para mejorar la ciudad, han sido recurrentes las quejas y preocupaciones de las mujeres en torno a que se sienten excluidas y desprotegidas por el municipio, pues las acciones que se toman desde el ayuntamiento son insuficientes para contrarrestar el grave problema de desigualdad que nos afecta a todas.

Quiero señalar que me siento plenamente identificada con las inquietudes, pues yo misma he padecido la injusticia de la desigualdad; como trabajadora, empresaria, madre e incluso ahora como candidata, he recibido críticas que un hombre jamás recibiría, pues a pesar de todos mis logros como maestra, trabajadora o empresaria, solo señalan que en mi juventud participe en concursos de belleza, como si ello determinará mi capacidad o inteligencia.

Por lo anterior, aprovecho para dirigirme a las mujeres, pues el próximo 6 de junio tenemos una oportunidad invaluable para comenzar a construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Necesitamos que esta ciudad a la que le hemos dado tanto, nos haga sentir seguras y protegidas, quiero contribuir a que todas boqueñas tengan acceso a una vida digna y libre de violencia, salarios justos y acceso a cargos públicos; es lo menos que nos merecemos.

Quiero invitar a la sociedad de Boca del Río a una amplia reflexión sobre la situación que viven las mujeres en el municipio, no podemos continuar por el mismo camino, las mujeres importamos mucho, es momento que todas y todos contribuyamos a eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres; como padres, hermanos, parejas, jefes o servidores públicos, podemos hacer mucho para garantizar el bienestar de las mujeres. Yo me seguiré esforzando y aprendiendo para contribuir con esta causa… Pues también es mi causa.