ES MUY FRITZ

En entrevista para EL DICTAMEN, Fritz Kagerer nos habla de la serie que tendrá su estreno en Cinebox Black

Fritz Kagerer, en tan solo 2 años, logró el sueño de muchos jóvenes: convertirse en influencer con 42 mil seguidores (y creciendo). En entrevista para EL DICTAMEN nos cuenta el inicio de esta aventura digital: “Empecé a los 18 años con mi primer negocio y ahorita tengo Posdata Cafetería, es mi primer bebé, lo inicié en diciembre de 2019; de ahí se me ocurrió hacer contenido para las redes sociales, muy en particular para mis amigos, y se empezó a sumar gente. No fue de hoy lo voy a hacer, fue de que pasó algo sentimental en mi vida, y me dije “Me voy a Cuba”, y empiezo a bloguear para mis amigos; en ese momento solo tenía 900 seguidores, y eran mis amigos, a partir de ahí me gustó y empecé a hacer contenido de mis salidas y se empezó a ligar con el montaje de la cafetería, porque el establecimiento estaba en obra gris. Cae pandemia y la gente necesitaba distraerse, por lo que comencé a crear programas en Instagram como “¿Qué tan tonto eres?”, donde regalábamos dinero en efectivo a la gente; “tiktokteando por un sueño”, donde la gente tenía que votar por sus participantes favoritos, y se ganaban 20 mil pesos, todo con la finalidad de entretener y sumar seguidores”.

A sus 26 años, siendo comunicólogo y administrador de empresas, Kagerer se describe: “Creo que soy un soñador en potencia, mi frase es “MERECES LO QUE SUEÑAS” y les puedo decir que esto lo soñé hace mucho tiempo, inclusive darles la entrevista es algo que practiqué desde chavito “Es que yo y mi serie…”; tampoco las cosas te caen del cielo, porque tienes que trabajar, pero el poder que tiene tu mente para cumplir y atraer lo que quieres es increíble”.

El influencer, y ahora actor, tiene una responsabilidad con el contenido de sus redes: “Yo siempre he dicho que tengo algo que decirle al mundo, a lo mejor no soy Paulo Coelho, pero sé que al compartir algo que me pasó, ya sea divertido, puede alegrarles el día y algo les voy a dejar, porque desde que inicié mis redes ese fue mi objetivo, dejarle algo a alguien, desde impulsar el tema de emprendimiento, con lo que he tenido la oportunidad de dar varias pláticas en universidades, desde cómo es que un joven puede arrancar y todo el camino, que no es nada fácil; a lo mejor te da pena empezar en redes sociales (a mí me daba pena), al principio yo hablaba súper bajito cuando hacia mis transmisiones en Costco, y ya en el carro hablaba más alto… ¡la misma pena que te da hoy te va a dar mañana!, así que empieza hoy, porque el tiempo corre y no para; esto me hubiera gustado entenderlo mucho más joven, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos, y este es mi tiempo”.

Fritz adicionó para la segunda temporada de La Voz México, contando con una voz fresca capaz de hacer mover a quien escucha sus canciones: “Lo disfruto muchísimo, pero lo dejé a un lado, ya que me enfoqué en las redes, la actuación; pero por el proyecto de la serie, la producción me pedía crear música original (por derechos de autor), por lo que empezamos a crear el intro de la serie (que canto yo), y aprovechamos para crear otro sencillo que es más bellacoso, más reggaetón, el cual todavía no sale. Antes de la serie lanzamos la canción “Nadie me controla”, ha sido un hitazo, estoy sorprendido porque en Instagram vamos por las 80 mil reproducciones, gente me etiqueta que la está escuchando y aún no conozco, lo que me hace sonreír, es una rola que cuando me la presentan, (yo no la escribí, fue autoría de Lara y Villegas), me dije, “wey está es mi canción”, habla de cómo me siento hoy, que el bullying me hizo crecer, eso me ha hecho ahora seleccionar y ya no ser elegido, y creo que muchos tenemos eso de “bueno pues yo fui elegido”, y ¡no!, creo que tenemos la capacidad de nosotros elegir”.

A partir de la buena aceptación que hubo, vienen dos sencillos más, uno ya está grabado y el otro está en proceso, contando con una balada creada de la inspiración del propio Fritz: “Creo que me inspira cómo me siento hoy, muchos necesitamos ese empoderamiento, y creo que el empoderamiento no va desde el ego, sino de la capacidad de amarte, de que cuides tu salud, que vayan a terapia, porque siempre le digo a mis seguidores, por favor inviertan en su salud mental, eso es lo más importante, si te sientes bien lo vas a proyectar, y eso se nota; me inspira que toda la gente se sienta empoderada”.

El empresario, influencer, cantante y actor, nos cuenta acerca de su nuevo proyecto: “ES MUY FRITZ se empezó a hornear en enero con la búsqueda de patrocinadores, pero las grabaciones iniciaron hasta mayo; fue sentarme con un amigo que me dijo, “literal lo que te pasa a diario necesitamos documentarlo con un reality show”, y yo lo tiraba a loco, hasta que me dije, a ver, hay que lanzarlo para que la gente tenga la oportunidad de conocer a un Fritz diferente al que ven en Instagram, por eso todos los promos dicen que es una historia que no se puede contar en 15 segundos, que es el tiempo que duran las historias de Instagram. La gente está un poco confundida con la serie, como se estrena en Cinebox Black, dicen que es tu película, pero no, es una serie, y la primera temporada son 10 episodios, y en el cine se presentarán los 3 primeros capítulos el lunes 20 y martes 21. El formato es reality show, y literal son cámaras siguiendo a Fritz 24/7, cada episodio es de 22 a 25 minutos, es un hilo que los llevará a la tragicomedia, y ya estamos trabajando en la segunda temporada, que espero se estrene. Grabamos en calidad cine y cumple con todas las especificaciones que pide HBO o Netflix. Cada semana se estrenará un nuevo capítulo por Youtube, en Fritz Kagerer MX, así aparezco en todas las redes sociales”.

Siendo un reality, la pregunta obligada es, ¿aparecerán familiares y amigos?: “Es mi vida lo que van a ver, si hay una estructura, como por ejemplo, la producción me organizó un date sorpresa, que ni siquiera yo sabía, (que es parte del promo), y sabrán quién es el misterioso hombre en los primeros capítulos, no hay guión, a final de cuentas todo es orgánico; van a conocer a muchas personas que trabajan conmigo en Posdata, inclusive a mi familia, que sale en un episodio, que fue uno de los más complicados porque mi mamá no vive aquí, y por un suceso tuvo que viajar de Xalapa para Veracruz; les puedo adelantar que habrá testimoniales que grabó mi mamá, mi hermana Paulina, quien siendo psicóloga, en la serie ella es mi Pepe grillo, y una de las personas más fuertes, en las que yo me refugio para centrarme”.

A un día de que inicie el proyecto, Fritz compartió: “Quien quiera ir a la premier todavía hay boletos disponibles para el martes 21, para el lunes ya tenemos sold out, y estén al pendiente de las redes sociales para ver los episodios, habrá de todo, los haremos reír, llorar y conocerán lo que hay detrás de llevar un negocio. En la actualidad estoy muy enfocado en mis proyectos, en lo que quiero hacer, y esto es solo el primer escalón que necesito para llegar a un lugar más grande, definitivamente quiero estar en un futuro en Netflix, a lo mejor no con esta serie, pero en algún momento me van a ver”.