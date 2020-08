ÉPOCAS MUSICALES: Grupos de los 90´s

Estas son las canciones con las que llegaron a los primeros lugares de popularidad durante la década que es recordada como la más colorida.

SPICE GIRLS – Wannabe.

BACKSTREET BOYS – Everybody (Backstreet´s Back).

HANSON – MMMBop.

VENGABOYS – We like to Party!

AQUA – Barbie girl.

THE CRANBERRIES – Zombie.

NO DOUBT – Don´t Speak.

NIRVANA – Smells Like Teen Spirit.

SIXPENCE NONE THE RICHER – Kiss Me.

RADIOHEAD – Creep.

ACE OF BASE – All That She Wants.

NEW RADICALS – You Get What You Give.

SAVAGE GARDEN – Truly Madly Deeply.