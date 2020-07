Épocas musicales: 70’s

Los máximos exponentes de la música de los 70’s están presentes en las páginas del Suplemento Dominical de El Dictamen con las que han sido sus canciones más exitosas.

ABBA: Mamma Mia.

Bee Gees: Stayin’ Alive.

Queen: Bohemian Rhapsody.

The Rolling Stones: (I Can’t Get No) Satisfaction.

Elton John: Don’t Go Breaking My Heart.

Kiss: Rock And Roll All Nite.

Janis Joplin: Me and Bobby McGee.

Barry White: The first, my last, my everything.

Gloria Gaynor: I Will Survive.

Village People: Y.M.C.A.