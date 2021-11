Entrevista: Lilí Sánchez de Ruiz

Todo listo para la nueva edición del Bazar Gilberto con causa en Veracruz, el 7 y 8 de Diciembre de 10 AM a 9PM en el Hotel Fiesta Americana

La redacción de El Dictamen recibió a la Presidenta de la Asociación Gilberto Veracruz, Lilí Sánchez de Ruiz, quien junto al voluntariado trabajó en apoyo a quienes más lo necesitan durante la pandemia: “A pesar de la pandemia, apoyamos con la creación de huertos en los patios, dándoles asesoría por WhatsApp a 1,600 personas que recibieron tierras y semillas para que en macetas o cubetas hicieran sus sembrados, porque era imposible dar despensas a todos a pesar de nuestras ganas, (aunque dimos despensas durante un mes a 40 familias), aparte impartimos varios cursos en línea y por WhatsApp, también acudimos a la comunidad de Tacalpa, ubicada entre Poza Rica y Papantla, la verdad me dio mucho gusto llegar ahí porque nadie lo había hecho, habían pedido por todos los medios que los ayudaran (son personas que hablan olmeca, y para entrar hasta la comunidad cuesta trabajo), encontramos que en todo el pueblo nada más estaban los esqueletos de las casas, solo eran láminas y nada más estaban los palitos que las sostenían, a otras casas le cayeron piedras, porque es una zona montañosa y hubo derrumbes, estaban muy afectados y logramos llevar colchones, láminas , sábanas, toallas, baterías de cocina, trastes, despensas, medicamentos, se logró recolectar una gran cantidad de ayuda para toda la comunidad, estamos muy agradecidos con las personas que tienen la confianza y qué nos dicen “ustedes si entregan”, fuimos personalmente con dos camiones, sin duda estamos muy contentos de haber podido ayudar”.

La población del mundo actualmente atraviesa una crisis de salud, y las asociaciones altruistas también tuvieron adaptarse para continuar con sus trabajos de ayuda: “Sin la onceava edición del bazar, tuvimos que decidir qué hacer hasta con el último centavo que teníamos, preguntándonos, ¿Qué podemos hacer?, esto se trata de ayudar a la gente, lo necesitan urgente, que va a pasar después no sabemos, pero de momento, si teníamos el recurso, era cuestión de ocuparlo y tratar de ayudar, sobre todo a los desempleados, hubo mucha gente que corrieron, como los que empacan en el súper, que también se les ayudó, era indispensable, así que seleccionamos a la gente más necesitada (que se quedó sin trabajo), y dijimos “ahí vamos y Dios proveerá”, la verdad Dios nos ha ayudado mucho, ha sido muy bueno con nosotros para seguir adelante en todo esto”.

Debido a la pandemia el Bazar Gilberto tuvo que interrumpirse en el 2020: “El año pasado por lógica estábamos tristes, el bazar es una parte muy importante para poder captar fondos y trabajar durante el año, y no lo pudimos realizar, por eso este año dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos?, pero Gilberto México se lanzó a hacer el suyo y su iniciativa me dio ánimo, dijimos, “tenemos que volver a la normalidad de una forma u otra”, utilizando la sana distancia, cuidando mucho el uso de cubrebocas, gel antibacterial para las manos, desinfectando todo, y ni modo, hay que darle todo el empuje para que salgamos adelante, tanto por los expositores que traen sus mercancías con muchas ganas para que las vean y vender (porque ellos también han sufrido, ya que la mayoría son personas que trabajan de bazar en bazar y han tenido el sufrimiento de vivir esta crisis, incluso muchos quebraron), entonces hoy están emocionados de participar y de ver resultados, de volver a mover la economía, estamos hablando de entre 30 y 35 expositores, redujimos un poco la cantidad para tener más espacio para que los asistentes cuiden la sana distancia, las fechas son 7 y 8 de diciembre en el hotel Fiesta Americana, es nuestro doceavo bazar”.

Para terminar “Agradezco a El Dictamen que siempre nos ha apoyado, nunca nos ha abandonado, siempre está ahí hombro con hombro, y la verdad agradezco al público que acude, que va a hacer sus compras de navidad, y todo para apoyar, saben que lo que se están comprando es algo con causa, y este bazar es el primero que se hizo en Veracruz con causa, mil gracias, porque es una forma de ayudar”.