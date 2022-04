ENTREVISTA: Lambda García: “Sí hay alguien especial”

El actor Lambda García platicó en exclusiva con El Dictamen para contar un poco de Danilo Medina, su personaje en la telenovela Amor Dividido: “Creo que todos los personajes empiezan a tomar vida en cuanto pisamos el set, tuvimos un trabajo de mesa por casi dos meses, en pláticas con los directores, con el elenco, dándole forma, al final de cuentas el personaje se convierte en lo que es cuando uno está vestido y caracterizado”.

Antes de la pandemia, Lambda participó en una serie de internet, “fue un proyecto que se hizo entre amigos, ese proyecto lo hice con mi mejor amigo y una gran amiga, ellos lo produjeron, lo escribieron, consiguieron patrocinios, la verdad fue un proyecto bonito que duro dos temporadas, un proyecto que se hizo totalmente para Instagram, yo espero que haya una tercera temporada porque la verdad es que lo que lo grabamos increíble, la pasamos padrísimo, pero bueno, esperemos que encuentren nuevos patrocinadores, al final la historia quedó muy redondita, se cerró de una forma redondita por si no había una tercera temporada, y bueno si hay o no una nueva temporada eso depende de los señores productores”.

La fama en la actualidad con las redes sociales se maneja “con mucha inteligencia, yo soy muy abierto en mi redes sociales y me encanta compartir mi día día, y me encanta que la gente sepa de mí, no me gusta eso de idealizar o poner a la gente inalcanzable, ya estamos en otra época, uno no tiene por qué sentirse más o menos, y las redes sociales te dan eso, todo tiene que ser muy inteligente, no dar de más porque también uno tiene que tener privacidad hay cosas que son completamente en pareja, completamente en familia, hay que tener mesura, el chiste es que no se pierda la chispa que uno tiene con sus seres queridos”.

Actualmente en el amor “Aunque se escuche cursi soy muy enamoradizo de la vida, me encanta comer, viajar, ver a mis amigos, estar con mi familia, me encanta trabajar, me encanta, y sí, sí hay alguien especial, sí estoy saliendo con alguien, estoy feliz, es un momento de paz, de tranquilidad, estoy muy contento de estar en el momento en el que me encuentro ahorita”

Para finalizar “gente de Veracruz no se pierdan Amor Dividido, está espectacular, es una historia con muy buena producción, les va a gustar muchísimo lo que estamos haciendo en cuanto a dinámica de historia, muy del día a día, no se la pierdan todos los días por Las Estrellas”.