Entrevista: Irina Baeva habla de “Amor Dividido”

En entrevista para El Dictamen, la actriz Irina Baeva platicó sobre la nueva producción de Televisa en la que participa: “Creo que Debra es uno de mis personajes favoritos de todos los proyectos que he hecho en México; es la antagonista de la historia, esposa del personaje que interpreta Gabriel en la novela, pero en este caso antagonista no es igual a villana, ya que su comportamiento se debe a las circunstancias de la vida; hasta cierto punto es víctima de las circunstancias, una mujer nacida en San Antonio, Texas, y sus papás toda la vida le han dicho que México es un país muy inseguro, que todo está muy mal y es un país tercermundista, con tal de que mi personaje no venga y descubra la verdad; es por eso que cuando se muda por el trabajo de su marido, le cuesta acostumbrarse, se siente fuera de su zona de confort; durante el camino cometerá muchos errores, en ocasiones pondrá mucho de su parte y en otras nada”.

Siendo un personaje muy complejo, Baeva tiene que esforzarse para desarrollarlo: “Desde el momento en que entregaron los guiones, lo analicé con los directores y me dije “va a estar bien complicado”, porque como el personaje vivía en EU, en muchas ocasiones habla Inglés, entonces es refrescar todo lo que aprendí cuando estuve en NY, sobretodo el acento para que se escuche bien; por el lado actoral estoy analizando todas las escenas con mi coach para la construcción del personaje”.

En la actualidad el trabajo actoral, tanto para Irina como para sus compañeros cambió de manera radical por la pandemia: “Para nosotros que trabajamos con emociones, de pronto no ver el rostro de tu compañero trayendo cubrebocas o careta lo hace más complicado, lo bueno es que ahorita ya está claro cuáles son los protocolos de seguridad, pero siempre existe la incertidumbre de que si alguien sale contagiado y todo se tiene que mover; aunque ya hayas estudiado ciertas escenas, de la noche a la mañana te pueden decir que van a grabar otras cosas; también para las mujeres el usar cubrebocas daña el maquillaje y hay que volver a retocar, entonces es aprender a trabajar de una forma diferente, pero nos adaptamos para llevar entretenimiento al hogar de las personas”.

Para finalizar: “Invito a que no se pierdan “Amor Dividido” que inició el 17 de enero, es una historia donde creo que todos encontrarán un personaje con el cual identificarse, con temas muy actuales y profundos, es una historia humana, de amor, con un gran elenco y un gran equipo de producción”.