Entrevista: Andrés Palacios

El actor mexicano, de origen Chileno, Andrés Palacios, platicó con EL DICTAMEN sobre Bruno, su nuevo personaje en la telenovela AMOR DIVIDIDO, y su experiencia en el set: “AMOR DIVIDIDO ya la podemos disfrutar al aire, lo cual me tiene contento porque la respuesta ha sido buena, es un proyecto muy diferente por la cuestión de las temáticas que se visibilizan, por la cantidad de historias que hay de diferentes generaciones; estamos interactuando con gente experimentada y muy nueva; algo que disfruto es el encuentro que hay entre los personajes interpretados por colegas de diferentes nacionalidades, sus respectivos acentos nativos, eso me es interesante”.

El mayor reto en la interpretación de Bruno ha sido: “Transmitir la verosimilitud de las complicaciones, es decir, los costos de migrar, los precios que tienen que pagar pero a su vez la buena intención por pretender que la familia siempre esté bien, o interactuar de pronto con gente no muy honorable que digamos y como se corrompen los espíritus por darle bienestar a la familia, el reto más interesante es darle credibilidad”.

Realizar un trabajo actoral en tiempos de pandemia representa un reto: “Recuerdo el primer año del 2020, la oleada de la pandemia me llevó al baile, no teníamos mucha información, estábamos muy apegados a los protocolos con mucha disciplina, y aun así me tocó, pero ahora que ya tenemos más información, que hemos sido vacunados y tenemos más conciencia, es más fácil”.

Antes del estreno de AMOR DIVIDIDO ya existían otros proyectos en puerta: “Tenía una película que se llama “DULCE OBSECIÓN”, donde comparto créditos con Regina Pavón, que está en una plataforma de contenido hispano para EU que se llama PANTAYA; nos fue muy bien afortunadamente; luego vino el estreno de la novela y estamos próximos a estrenar otra película, “ENFERMO AMOR”, que está basada en una obra de teatro que hice hace dos años y medio que se llamó “ENFERMOS DE AMOR”, ahora estamos esperando a que nos digan cuándo se va a estrenar. Por falta de tiempo no voy a poder hacer teatro, estaba muy emocionado porque por lo regular suelo hacer una obra de teatro terminando cada proyecto de TV, pero por el tema de la pandemia ha sido muy complejo”.

Finalizando la entrevista: “Para nosotros es importante interactuar en las redes sociales, leer sus mensajes, y cuando tenemos posibilidad de hacerlo interactuar, ya sea viendo el capítulo al mismo tiempo, preguntarnos qué está pasando con la historia o con los personajes, yo por eso siempre quiero invitar a la gente a que nos acompañe en las redes para tener un ratito de distracción; en twitter soy @andrespalacios1, Instagram @andrespalaciosd1 y Facebook como Andrés Palacios”.